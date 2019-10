Italiensk på menyen

Björn Goop kjører vår banker for kvelden. Foto: Morten Skifjeld, hesteguiden.com

En strålende weekend er under oppseiling der lørdagens store kaldblodsdag på Biri med en fantastisk fin V75-omgang er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før vi kommer dit, skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Fredag kveld er det galopp fra Bro Park med både V5 og V4 på menyen, det er en flott V65-omgang på Jarlsberg og til sist er det V64 fra Romme.

Det er en nydelig V64-omgang som venter oss på Romme i kveld. Banen utenfor Borlänge kan blant annet by på følgende godbiter:

5 Aramis Bar (V64-1) er en italienskfødt 3-åring litt utenom det vanlige. Den Goop-trente Napoleon Bar-sønnen imponerte da han vant et forsøk til Italiensk Derby nest sist. I finalen noen uker senere fikk han en tung reise og måtte nøye seg med fjerde. Nå matches han mot større oppgaver i Italia framover og møter passende motstand i kveldens løp. Selv om 1 Mr. Alabama og 6 Click Bait er gode konkurrenter, skal han være klassen bedre. Kveldens holdepunkt i V64.

5 Åsrud Vilja (V64-3) kjenner vi nordmenn godt til fra før. Hun innfridde som stor favoritt på Bjerke i sin siste start da hun angrep fra tredje utvendig 800 igjen og forsvant inn til overlegen seier. Slo blant annet gode Brenne Blissi ved den anledning. Har en fin oppgave på papiret i kveld og kan være en alternativ banker. Formen virker til å være helt på topp for dagen!

8 Kalahsnikov (V64-4) er en kapabel herre som har trukket et sjanseartet åttendespor bak startbilen. Vallaken var bra på Solvalla sist, selv om banen ikke var til hans fordel den dagen. Selv om sporet trekker ned mulighetene litt, skal sjansen for feilfri avgang være større herfra og da må han også regnes tidlig i dette selskapet der 2 Dream Cash fort blir favoritt etter lang pause.