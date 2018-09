Jackpotfest i V64-spillet

Svante Båth, her sammen med Global Withdrawl under Elitelopps-helgen, trener vår banker i V64-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For en fredag vi har foran oss! Først pangstarter Årjäng helgen med en strålende V65-lunsj. Så er det over til landets hovedbane Bjerke, som kjører fredagens V65-omgang her hjemme i Norge. Det er vorspielet til helgens fantastiske menyer. Merk her at V65-omgangen på Bjerke tar til 15:30. Til kvelds ligger alt fokuset vårt i Sverige. Umåker kjører en strålende V64-omgang, og her er det vanlig tid 19:30. Det er bare å glede seg til helgen.

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

V64-omgangen i Umåker holder både sportslig og spillmessig høy klasse. I fire av seks V64-løp er det Breeders`crown for 3 og 4-åringene. I hvert av disse løpene er det førstepremie på 110 000. Derfor er det mye bra hester, og dette igjen gjør jo omgangen veldig spennende. I tillegg er det en stor jackpot med over en million ekstra kroner i potten.

V64-2: 2 No Matter blir dagens beste banker for meg. For en voldsom fin hoppe vi snakker om her. Ikke bare er hun en av de fineste 3-årshoppene og se til i banen, hun er ekstremt god også. Jeg har lenge ventet en stund på at de skal rive av alle skoene og prøve denne skoløs. For det virket som 3-åringen ikke bydde seg helt frem. Svante Båth har selvfølgelig hatt en plan rundt dette, og dro ikke skoene av før det var snakk omm E3-finale sist med 925 000 svenske kroner i førstepremie. Hva resulterte det i? No Matter var å finne i tet ut av den første svingen, og vant helenkelt til 25-ganger pengene. I dag er det Kim Moberg, som er datter av trener Svante Båth, som skal kuske hesten. Nevnte Moberg er meget dyktig og tørr å ta for seg. Hoppa er meget rask ut og det blir samme balanse i dagens løp. Fra tet tror jeg dette er en vinner. All in!



V64-1: 4 Mr. Golden Quick blir mye spilt i den første avdelingen, og det er ikke rart. 5-åringen er nemlig meget god, og det er få som har spurtegenskapene hans. Vallaken kan spurte svært fort, men er også avhengig av et ryggløp underveis. Derfor velger jeg å prøve i mot. Men dette er en god hest som skal regnes med hyggelig sjanse.

5 Mellby Drake. Denne tror jeg bomber forbi favoritten på startsiden og deretter til tet. Derfra kommer Mellby Drake til å selge seg ganske dyrt. Hesten har tjent 1,2 millioner og er knallgod. Dagsformen virker til å være finfin. Fra tet er denne livsfarlig.

Disse to hestene skiller seg ut for meg.

V64-3: 1 Hossiana Boko. Hoppa til Jörgen Westholm er spennende i den tredje avdelingen. Oskar J. Andersson kusker. Hun har virkelig møtt på tøff motstand den siste tiden, og hun har i de tre siste startene stått i bakspor. Og da er det veldig vanskelig å blande seg inn i seierskampen. Sist var det kvalik til hoppederby på Jägersro. Hun gikk et finfint oppløp, men det rakk ikke til finaleplass. Tredje sist ble hun kjørt voldsomt med de første 500-metrene, noe som ble for tøft. Nest sist var hun svak, men rapportene sier at det var noe galt den dagen. I dag ligger det veldig an til rygg leder, for hun er rask bak bilen. 4-åringen trenger et ryggløp i dag. Med åpning ut mot oppløpet da, så skal ikke Hosiana Boko glemmes. Kan fint spurte inn til seier. Husk at V4-spillet tar til i dette løpet!

V64-4: 7 Variety Show. 4-åringen er i mine øyne feltets beste. I tillegg kusker dyktige Mika Forss, som er en av de beste finske kuskene - kanskje den aller beste. Sist viste hesten finfin form. Det står bokstaver i raden, men dette kommer av at hesten ble disket, grunnet trang kjøring av kusken i den siste svingen. Uansett, oppløpet hesten leverte var strålende. Og uten disken hadde det stått en fjerdeplass i raden. Variety Show satt faktisk litt fast tredje sist, og det var et løp med førstepremie på 125 000. Gode Luxury Brodde vant. Med inntrykket sist i minnet er dette et godt førstevalg i løpet.

V64-5: Her kommer jeg til å spille to hester. Det er 5 Even's Cool Boy og 6 My Tambourine Man. Trolig så klarer ikke sistnevnte å hente en lengde på 5, og da skal Even's Cool Boy regnes med størst sjanse. Disse to møttes nemlig på Solvalla 25. mai. Her var det My Tambourine Man som vant, men det rett foran Even's Cool Boy. Siden den gang har Even's Cool Boy gått hele fem løp, mens My Tambourine Man har hatt pause siden. Det blir et meget spennende oppgjør, der min favoritt er Even's Cool Boy grunnet sportrekningen. Men jeg tror vi kan få en heftig duell. Disse to hestene skiller seg ut. Vi låser løpet på to hester i alle spilleformer!

V64-6: Både 2 Selmer I.H, 3 Camaro Brick, 5 Kövras So Far og 7 Exclamation Mark er veldig rask bak bilen, og det ligger an til en rask innledning. Sistnevnte åpnet helt sinnsykt fort sist, men fra syvendespor er det ingen tetgaranti mot dagens hester.

11 Weekend Fun. Derfor drar jeg frem denne i stedet. På Oviken nest sist ble jeg ikke voldsomt imponert av 4-åringen, men det så adskillig bedre ut nå sist for drøye tre uker siden. Da var det av med skoene og det gjorde susen. Han trives klart best med den balansen. Jaded-sønnen ble sendt frem til dødens da det gjenstod en runde, og i den siste svingen så var jeg ikke sikker på at han skulle vinne, men da Rikard Skoglund ba om litt ekstra tok han seg forbi tethesten Etosha Boko på en veldig grei måte. Det så nærmest ut som han viste at han måtte forbi - et rått inntrykk ned oppløpet. Med tempo i front, som jeg tror det blir, er dette det opplagte spillet i løpet! DD-banker!

