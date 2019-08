Jackpotkveld i Sverige

Frode Isdahls Lukas Rauen tar turen til Bollnäs i kveld og blir favoritt i V64-5 sammen med stjerneskuddet Magnus A. Djuse. Her ser vi Rauen i et løp på Leangen sammen med Andre H. Stensen. Foto: Ned Alley: Hesteguiden.com

En strålende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det V75 på Forus med flotte løp på menyen og søndag er det klart for internasjonal V75 fra Jägersro med svensk Derby som den store sportslige attraksjonen. I tillegg er det flere jackpotomganger søndag. På Klampenborg er det V64 med jackpot og 490 360 SEK ekstra i sekserpotten og søndag kveld er det internasjonal V65 i Drammen med 511 403 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Rolf Lerum er opptatt på annet hold denne fredagskvelden og derfor er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig til kveldens V64-omgang på Bollnäs, der det altså er jackpot med 951 000 SEK ekstra i sekserpotten.

Djuse har jackpotbankeren

De velger sin banker i V64-6/DD-2 som bærer navnet Norrländskt Treåringsmesterskap. I dette løpet blir Mattias Djuse-trente 10 Djokovic stor favoritt. Hesten har vunnet tre av sine fire starter og tross at han må gjøre grovjobben fra bakspor i kveld, skal det normalt ikke være snakk om saken. 10 Djokovic blir både Snokens V64-banker og DD-banker.



Widell med omgangens beste objekt

Den godeste Mattias Djuse blir også stor favoritt med 1 Dexter Brick i V65-4, men det er klar fare for at denne blir overflydd. 5 Cesar F.C. og Kaj Widell. Fireåringen var ute ute i et derbykval på Jägersro i sin siste start, men strakk ikke helt til der. I kveld er tilbake til mer vante omgivelser og hesten kan sitte tidlig i tet. Et klart motbud mot den store favoritten i V64-4.