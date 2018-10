Jackpotomgang med stort potensial

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Visby: Flott V4-omgang til lunsj

V65 Drammen: Flott V65-omgang i Drammen

Oddstips 1: Arsenal avgjør etter pause

Oddstips 2: Sampdoria leverer på Luigi Ferraris



Lerum med flere V75-fulltreffere på Momarken 20. oktober!

Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tiden flyr avgårde, og en ny meget spennende trav og galopp-uke venter. Bergen Travpark står for V75-omgangen denne uken, og det vrimler av topphester i det som er Bergen Travparks største kjøring for året. Solvalla byr på en EKSTRA V75-omgang dagen etter, og her skal det kjøres forsøk til Breeders' Crown.

Når det gjelder dagen i dag så er det Visby som er først ut, og her begynner V4-1 kl.12.20. Drammen står for kveldens V65-omgang, og her er man i gang kl.18.55. Halmstad står for det STORE HØYDEPUNKTET, og det er altså en saftig V64-jackpot denne kvelden. Over 1,2 millioner ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter kl.19.30.

Det er altså V64-jackpot denne kvelden, og det er alt annet enn en enkel omgang som venter. Flere av løpene er svært åpne, og det burde gå mot riktig så fine penger til de som greier å løse denne V64-rebusen. 13 Handsome Brad (V64-5) har ingen enkel oppgave foran seg, men det er ikke knalltøft i mot, og selv fra et langt tillegg tror vi den runder til seier. Dette er vår banker.

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Wonder Horse – VIDÅPENT 3-årsløp hvor det fort kan skrelle til. Vår ide har levert jevnt bra på slutten, og er den som for eksempel tredje sist, ja, da skal sjansene være gode. Var da helt overlegen, og den jogget 14,7/2140mv. Er kjapp fra start, den står perfekt til, og vi liker også at Carl Johan Jepson sitter seg opp. Vår ide i et ellers meget jevnt løp.

V64-2 : 4 Alibi – Nytt vrient løp. Vår ide så ut som en ny hest etter man rykket skoene på den sist, og den ble altså sittende bom fast med absolutt alle kreftene sine igjen. Får opp rutinerte Henriette Larsen i dette lærlingsløpet, og det må være spennende. Kan skrelle om den er som sist! 9 Loveslikeasmoothie – Er i toppform, og den spurtet fint i kulissene etter hinder på veien sist. Står i et perfekt smygspor nå, og med tempo er den ikke borte… 2 Rut K. – Var utrolig tapper/god fra dødens på en solid tid nest sist. Kusken er ikke den beste, men fra dette sporet kan vel ikke hun gjøre så mye feil? Kan skrelle fra både tet/rygg leder.

V64-3 : 1 Royaldoodle – Har en DRØMMEOPPGAVE foran seg denne mandagen, og sjansene for tet og slutt burde være store. Har riktignok slitt litt formmessig i høst, men nå sist virket den å være forbedret. Fullførte da solid, og den fikk et pluss i kanten av oss. Gangen før ble den brukt knallhardt midtveis, og da fikk den syre på oppløpet. Går en lav 14-tid fra tet, og det straffer ikke mange i dette feltet. Vi tror MYE på tet og slutt for det som trolig blir andrevalget i kveldens V64-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 3 Legend Brodde – Var under pari sist, mens den feilet seg bort nest sist. Tredje sist leker den hjem løpet fra tet, og var knallgod. Rapportene går ut på at den skal være like bra i kveld som den var tredje sist, men det er klart at innsatsen sist gjør oss usikker. På sitt beste har den en riktig oppgave foran seg, og mot en ikke akkurat formsterk gjeng gir vi den tipsnikken. Løpet ellers er småskummelt, og det kan være smart å gardere ganske bredt.

V64-5 : 13 Handsome Brad – Står altså på 80m tillegg, og dette er ikke noe straffespark for favoritten, den må levere på sitt beste, ellers kan det fort bli for langt frem. Var med på en helt spinnvill 06-åpning sist, fikk så rygg leder, og ble siden sittende fast med noe krefter spart. Gangen før gikk den 10,9 s 800m til en enkel seier. Får normalt gratis kontakt med de på 40m tillegg, og da burde sjansene trossalt være gode. I en ellers svært vrien V64-omgang så er dette vår banker.

V64-6 : 9 Borntowin – Er en knallgod danske, og en hest vi vil ha med mot den store favoritten 6 Marcello Wibb. Nå sist spurtet den strålende, og gikk PIGG i mål etter sene luker. Den har vært 10 ganger blant de to beste på 13 forsøk i år, og feelingen er at den har et lavt grunnlag målt opp mot kapasitet. Distansen i kveld er normalt et pluss, og blir det bare litt tempo kan dette bli spennende. OBS!