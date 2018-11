Jarlsberg med internasjonal V64 og jackpot lørdag kveld

Odd Herakles og Adrian Solberg Akselsen blir den klart største favoritten i kveldens V64-omgang fra Jarlsberg. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Spillemessig er det naturligvis tidenes største jackpot og V75-løpene på Eskilstuna som er den store greien lørdag. Norsk Rikstoto hadde opprinnelig terminfestet V75-omgang på Jarlsberg denne lørdagen, men kunne naturligvis ikke si nei til å flytte Jarlsberg-løpene til lørdag kveld. Her blir det internasjonal V64-omgang med garantert flott omsetning fra Sverige og de seks V64-løpene er alle utskrevet som V75-løp og sportslig er det utmerket klasse på omgangen. V64 har innleveringsfrist først kl 19.30. Og etter at det ble svært så favorittpreget under fredagens V64-omgang på Umåker, er det også jackpot og 869 068 kr ekstra i sekserpotten.

V64-omgangens klart største favoritt kommer ut i tradisjonsrike Arnt Haakestads minneløp som er V64-3 og et løp for kaldblodseliten. Seiersmaskinen Odd Herakles skal ha et solid bud på seieren og blir også min V64-banker.

Perfekte forutsetninger for storfavoritten

Det er kun åtte hester med i løpet og 7 Odd Herakles har en flott oppgave på papiret. Meget startraske 6 Tin Tveiten er nok tethesten først og så kan sindige Adrian Solberg Akselsen kjøre frem og overta etter noen hundre metet. Odd Herakles har hatt en makeløs sesong, vunnet sju av sine elleve løp og tjent formidable 1 287 008 kr på disse 11 startene. Vant meget enkelt som stor favoritt på Bergen travpark sist for 14 dager siden. Hovedopponenten 5 Myhreng Jerker har vært behandlet fo halsinfeksjon siden sin siste start og er neppe i maksimal toppform til lørdagens løp. Alt tyder på at 7 Odd Herakles leder løpet stort sett hele veien og hesten blir min klare V64-banker og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V64-3/V5-1: A: 7 B: 5 C: 3-1-2-8-4-6

Fordel Gundersen igjen

I V64-1 som er DNT's høstfinale for norskfødte treårige varmblodshester, er det igjen duket for duell mellom 5 Noble Superb og 6 Catherine's Chevy. De hadde et realt nappetak i Bergens 3-årsfestival for 14 dager siden. Da satt 5 Noble Superb tidlig i tet og vant egentlig veldig lett. Og med tanke på at Gundersen-traveren også denne gang har spor innenfor Catherine's Chevy, er det bra sjanse for at 5 Noble Superb vinner også denne gang. Jeg bankerspiller 5 Noble Superb på det minste V64-forslaget, men spiller begge hesten på de øvrige V64-forslagene. Oppkomlingen 2 Noble Tile var strålende vinner fra dødens på Sørlandet forrige helg i et treårsløp i lavt grunnlag, men er normalt for lett mot de to klare favorittene.

Rangering V64-1: A: 5 B: 6 C: 2-3 D: 1

V64-2 - Bronsedivisjonen - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Meget flott klasse er det på V64-2 der jeg står på fem hester på de fleste V64-forslagene, men tar med ytterligere en hest på det aller største forslaget.

7 Little Red Corvette blir min småfrekke favoritt. Trøndervallaken har vært kanongod etter at Siri Sprauten Slettås overtok hesten for noen måneder siden. Gjestet Bjerke i et V76-løp 17. oktober og måtte åpne 10-2 første 500 meter for å komme seg til tet. Fulgte opp med 12.2 første tusen og så ut som en vinner i det lengste, men ble fanget av meget formsterke Ricochet Face oppunder mål. Little Red Corvette fulgte opp med en sterk V65-seier på Leangen i den siste starten. Landet på 15.5/2140 meter da og fikk ikke noe billig løp den dagen.

9 Red Shankly R.S. svek som storfavoritt femte sist på Forus da Geir Mikkelsens fireåring ikke fått satt kloa i ledende Fam B.R. Etter det har hesten gjort fire toppløp og tok da også en meget overbevisende V75-seier på Bergen travpark i den siste starten. Trykket da saften ut av ledende Draco Braz Minto fra dødens og holdt stilen helt inn. 2 L'amour Bonanza galopperte grovt fra start sist, men reparerte storveis til fjerde. Sven Olav Webergs fireåring har vist at han duger i klassen og skal tidlig på.

3 Amazing Dream tok to enkle lunsjseire, før han stilte til start som stor V76-favoritt på Bjerke i den siste starten. Kjørte seg tidlig til tet da, men ble overraskende tatt ned av lederryggens McVet oppunder mål. Må nok heve seg litt fra det løpet for å kunne vinne lørdag, men er trolig istand til det og blir fjerdevalget. 6 Mira Prawo står litt sjanseartet til, men har en kusk som vet hvordan han skal disponere underveis. Kom litt feil på det sist, men med det løpet i kroppen er nok hoppa også forbedret til lørdagens løp.

På det aller største forslaget betaler jeg også for 1 Dontgiveme Chocolate. Jeg har en følelse av at mine forannevnte er et strå hvassere, men fra førstesporet skal man sjelden utelate hester, selv om man ikke tror spesielt mye på dem. Kusk Ole Johan Østre er nok større optimist enn meg på forhånd.

Rangering V64-2: A: 7 B: 9-2-3-6-1 C: 11-10-5-4-12-8

V64-4/V5-2 - Sølvdivisjonen. Varmblodshester. 2609 meter auto.

Fire av de opprinnelige elleve startende er blitt strøket fra dette løpet og dermed er kun sju hester igjen. Jeg synes tre hester skiller seg klart ut og står på disse på samtlige V64-forslag.

2 Wilma Leggrowbach viste i seiersløpet i V75-1 på Sørlandet for en drøy måned siden, at hun både behersker distansen og at hun er veldig bra. Geir Mikkelsen knallet til fra bakspor den dagen og kjørte seg til tet etter 1100 meter, og vant egentlig uforskammet enkelt. Med flere strykninger i første rekke, er det ikke utenkelig at Geir Mikkelsen sitter tidlig i tet her. Men i tetkampen skal nok også 6 Normandie Royal regnes. hamre-hoppa gjorde et helsvett seiersløp på Solvalla nest sist, mens hun vant Oaks-revansjen uten å imponere voldsomt sist.

Det kan nok være at det holder med to favorittene på kupongen i V64-4, men jeg vil ha med 9 Royal Baby også. Etter at denne radet opp tidligere i år, har det vært en litt tråere periode. Men Royal Baby så lysende ut i seiersløpet i V75-1 på Sørlandet forrige lørdag og 2609 meter er garantert ikke noe minus for denne.

Rangering V64-4/V5-2: A: 2 B: 6-9 C: 11-4-3-10

V64-5/V5-3/DD-1 - Varmblodseliten - 2100 meter autostart

Tradisjonsrike Th. Martinsens løp har blitt et strålende spilleløp og for n'te gang synes jeg Cokstile blir overstreket.

Min klare favoritt heter 3 Cash Okay og selv om denne er andrevalg, blir han vesentlig mindre spilt enn favoritten. Gjorde sin første start på norsk jord i 2018 i et V75-løp på Leangen 29. september. Kusk Magnus Teien Gundersen ble sittende langt bak underveis da, men avslutningen til tredje var råsterk. Bakspor på sprint på Sørlandet i den neste starten, men da galopperte Ready Cash-sønnen fra start og kunne ikke gjøre seg gjeldende i seierskampen. Trener Anders Lundstrøm Wolden er med rette optimist foran lørdagens løp.

6 Cokstile måtte helt ned i kjelleren for å innfri som storfavoritt i et billig V65-løp på Biri i comebacket for et par uker siden. Har vært variabel etter Derby-seieren i fjor høst, og må nok heve seg endel fra seiersløpet på Biri for å legge dette feltet på rygg. Formsterke 1 Radieux gjorde et minst like bra løp som Cokstile på Biri, men måtte nøye seg med andre etter en tøff sisterunde. Lørdag står Radieux i førstespor og da blir det tet eller lederrygg. 2 Billy Flynn var også med i Biri-løpet. Ble nummer tre der. Står spennende til spormessig lørdag og tas med på de fleste V64-forslagene.

8 Donatomite står i likhet med 11 Hickothepooh meget utfordrende til spormessig og jeg nøyer meg med å streke for disse to kun på det aller største V64-forslaget.

Rangering V64-5/V5-3/DD-1: A: 3 B: 6-1-2 C: 8-11-10-5-7-4

V64-6/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Tradisjonsrike Nils Østbys minneløp for fireårige kaldblodshester avrunder lørdagskveldens V64-omgang på Jarlsberg.

Høykapable 4 Moe Tyr har ikke helt klart å følge opp en lovende treårssesong i den pengestinne fireårssesongen. Står ypperlig til på strek lørdag og holder Moe-traveren seg på beina, kan det bli en velfortjent storløpsseier. I DD-spillet bankerspiller jeg 4 Moe Tyr.



Men i V64-spillet tyr jeg til bred gardering. Første gardering blir strekhesten 5 Stumne Fyr. Hesten var strålende i seiersløpet på Bergen travpark sist og landet på sterke 26.9/2120 meter voltestart. Anders Lundstrøm Wolden har gjort en flott jobb med denne og dette er en hest som går til mål. Det gjør også 7 Grislefaksen G.L som jeg lanserte som en herlig DD-banker på Biri 13. oktober. Mjølnerød-traveren har dog hatt en tøff sesong med mange løp og må være helt på topp for å hente 20 meter tillegg på min favorittduo.

3 Jarand er en mil bedre enn raden og settes også tidlig på siden han står spennende til på strek. På de to største V64-forslagene betaler jeg for ytterligere fire hester. 8 Brenne Banker (debuterere i Hamre-regi), 1 Hugo Bäck (står fint til på strek og har kapasitet), 10 Valle Ask (tøff oppgave fra 40 meter tillegg, men kan gå) og 9 Lome Diamant (også denne står på 40 meter tillegg, men med maks klaff kan det kanskje gå).

Rangering V64-6/V5-4/DD-2: A: 4 B: 5-7-3 C: 8-1-10-9-6-2