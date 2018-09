Kaldblodskveld på V64

Ulf Ohlsson med lekre Tekno Eld. Fredag kommer de ut i V64-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Åmål er først ut denne fredagen, og V65-løpene fra 800m banen begynner til fast tid kl.12.45. Deretter disker Jarlsberg opp med en herlig V65-omgang kl.18.55. Bergsåker er sist ut denne fredagen, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Ellers venter en weekend litt utover det vanlige. Leangen byr på en åpen, og svært spennende V75-omgang lørdag. Her er det dessuten GULLJACKPOT, og ekstra mye penger å spille om.

Dagen etter, søndag, byr Solvalla på en EKSTRA V75-OMGANG med blant annet Svenskt Trav-Kriterium/Oaks.

Vi gir deg naturligvis fyldige tips til begge baner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker byr på en utfordrende V64-omgang denne kvelden, og det er altså kun kaldblodsløp innen V64-spillet. De største bongene hos oss er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 10 Svalner – Kommer med superform til Sverige, og den har vært meget god de siste gangene. Sist knep den seieren, og vant altså på sterke 25,7. Slo enkelt Kashmir i Orkdal 11. august, men likevel er Kashmir mye mer spilt her… Det må da være feil? Svalner prøves som et frekt objekt i et ellers ganske jevnt løp.

V64-2 : 4 Vill Solen – Er i knallform, og mot en motstand som ikke akkurat har vist toppform på slutten må den prøves. Spurtet strålende sist (22,7 s 1500m), den kom til mål med masse krefter igjen, og den ser rett og slett veldig formsterk ut for tiden. Har normalt en flott mulighet, og vi heiser den til topps på ranken.

V64-3 : 6 Tekno Eld – Vant Derby i Norge sprettlett, og den var ikke tom over mål. Er den beste i årgangen, og sjansene for en ny seier er meget solid. Motivert favoritt som skal stå først på ranken. PS. 1 Grislefaksen G.L. – Er den spennende hesten i feltet for de som spekulerer mot favoritten. Den feilet ulykksalig fra seg en andreplass i Norsk Derby, den er 20m billigere ute enn storfavoritten, og feilfritt kan den kanskje gi Tekno Eld en match.

V64-4 : 3 Titan Tabac – Gjør en svært spennende debut i monte, og det er en stilart som burde passe til denne. Formen er dessuten bra, og den var god i nederlaget på en fin tid over 3180mv sist. Settes knepent foran «montehesten» 2 Flex.

V64-5 : 2 Hönn Blesa – Var meget god til seier fra tet tredje sist, og den la inn en avslutning i 23-fart da. Så satt den bom fast nest sist, mens den fikk veldig sene luker sist. Er i toppform, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. SPILLES!

V64-6 : 3 Mjølner Spik – Tar altså Jan Roar Mjølnerød med seg til Sverige etter en pause på vel syv mnd, og det forteller oss at den må trene bra. Glem ikke at vi her snakker om en hest som var en av de virkelig store outsiderne til å vinne Norsk Derby i 2016. Er rett og slett en veldig grunnkapabel hest som vi gleder oss til å se igjen. Blir merkelig lite spilt her, og det takker vi for. SKAL MED PÅ ALT!