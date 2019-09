Kihlström har V64-bankeren på Solvalla

Örjan Kihlström er som vanlig aktuell på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er nesten som vanlig spennende på Solvalla, og det finnes alltid en rekke objekter som blir for lite spilt. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her tror vi mye på tøffingen 2 Vicar som er solid kuskeplusset med Kihlström i kveld. Den lever på styrken, og med superform i kroppen er den spillbar. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Dennis De Castella – Slike løp som dette blir ofte vunnet av streken, men vi er usikker på hvor hard i skallen 1 Mellby Goofy er samt at vi i tillegg er usikker på formen til 3 Captain Simcoe etter pause. Vår ide går i hvertfall til mål, og den leverte et bunnsolid løp etter pause sist (11,2 s 800m). Kommer her ut i dønn riktige omgivelser, og den burde dukke opp på foto i et løp som dette. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 2 Brienne Of Tarth – Varmet opp i en veldig bra stil sist, og gikk også fullt godkjent i selve løpet. Burde ha litt å gå på fremover, og i et billig løp som dette duger den. Vår tipsener. PS. 6 African Queen – Her spiller salen i «blinde», og gjør denne gjesten til en enormt hardt betrodd favoritt. Det er en OK hoppe, men den imponerte ingen sist. Gikk 15,0 s 800m fra tet på en fin bane, og det var maks…

V64-3 : 2 Vicar – Har løftet seg MARKANT etter pausen, og rett og slett vært ordentlig god for Pasio. Fikk en ganske tung innledning på løpet sist før den trykket seg til tet ca 1400m fra mål. Siden ble det mer enn sikkert. Gangen før fikk den en umulig reise, men viste igjen sin solide innstilling/skalle. Kihlström opp nå er et SOLID pluss, og fra et perfekt spor kan ikke vi gjøre annet enn å tro MYE på denne. Lar seg ikke stoppe?

V64-4 : 11 Marres Diva – Har en råtten rad, og blir garantert ikke mye spilt. Vær dog litt OBS på denne i kveld. Nest sist så virket den helt ubrukt når den ble kraftig sjenert til hjulhekt/galopp mot oppløpet, og hadde da gått 16,3/16,4-2140mv uten den hendelsen. Nå sist innledet den elendig, og havnet flere lengder bak feltet direkte. Siden var tempoet 20,5 f 1000m, og det var ikke lett å hente noe tilslutt da. Her får den opp Jepson, og det er intet annet enn et solid kuskepluss. Slår til som en deilig skrell i billige omgivelser?

V64-5 : 2 Ti Punch Broline – Vidåpent løp om da ikke 3 Aleppo Pine bare vinner. Den feilet i kamp om seieren i Derbystoet sist, og er i en fantastisk form. Dog har den aldri vært helt stabil, og den skal ikke være mye under pari før den er i trøbbel her. Vår ide blir nok bortimot uspilt, men dette er fakta en meget god hoppe som leverte flere solide innsatser i fjor. I år har den liksom aldri kommet i gang, men den siste tiden har den løftet seg MYE. Spurtet meget bra nest sist, mens den ble sittende bom fast sist. Er sylvass på speed når den får smyge med i rygger, og den skal helt klart passes som for lite spilt.

V64-6 : 2 Southwind Queen – Skummel finale, og her kan nesten alt komme om ikke favoritten bare vinner. Har vært strålende opplagt to ganger på rappen, og leverer den slik i finalen, ja, da vinner den. Tidligere har den imidlertid ikke vært helt å stole på, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å banke denne ferske hoppen. Motivert, men…