Knallfin V64-omgang fra Östersund

Rikard N. Skoglund er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er ikke spesielt enkelt i kveldens V64-omgang fra Östersund, og ingen skal bli overrasket om dette gir meget godt betalt. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her står 14 Osah's Bolt alene på bongene. Er den beste hesten i feltet, og holder den bare aksjonen sammen så skal det normalt ikke være snakk om saken. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Nobel Amok – Har fått et løp i kroppen etter oppholdet, og man forventer den å være kraftig forbedret til kveldens løp. Minuset er at den ikke er veldig glad i dødens, og hvordan tenker Emilia Leo med 2 Etosha Boko som er best i tet? Vi er litt inne på at hun vil svare storfavoritten, og dermed er ikke dette like opplagt lengre… Motivert favoritt, men ingen banker.

V64-2 : 15 Highsurprise Laday – Fullførte meget fint sist, og var ikke veldig mye slått. Er i det hele tatt bedre enn raden, og en seier må være rett rundt hjørnet. Her er den dessuten dønn riktig ute i grunnlaget, den får opp svært dyktige Magnus Djuse, og den skal helt klart passes. PLUKKES MED PÅ ALT!

V64-3 : 14 Osah’s Bolt – Denne er VELDIG bra, og taper neppe et løp som dette om den bare henger sammen i aksjonen hele veien. Var ikke helt klokkeren sist, men den avgjorde likevel på et imponerende sett. Starter ikke for ofte, og pleier derfor å fungere så bra det lar seg gjøre hver gang den dukker opp i banen. Vi tror på en TOPP mulighet, og anbefaler et bankerspill.

V64-4 : 1 Höjanna – Denne er fakta ikke så verst, og var klart bra i nederlaget mot Nygårds Hillevi nest sist. Nå sist ble den sjenert som PIGG på siste bortre. Står veldig spennende til for å smyge med nå, og fra rygg leder og med luker tilslutt så har denne form til å storskrelle. Prøves som et helfrekt objekt i et ellers småskummelt løp.

V64-5 : 6 Sheherazade Face – Fyker til tet, og siden er dette hesten å slå? Den ble bortkjørt sist, men gikk klart bra i kulissene etter å ha blitt dradd sist. Gangen før fullførte den meget bra, og tapte da kun på foto. Nå er den SOLID kuskeplusset, den er veldig kjapp i vei, og nå er vel det endelig dags for å satse litt? Vi tror det, og må bare varsle skarpt for denne godbiten.

V64-6 : 4 Global Trademark – Denne er KNALLGOD, og den gjør en svært spennende start etter et lengre opphold pga skade. Har trent ordentlig fint (17/1600m), og det er litt optimisme å spore hos treneren. Hester som kommer ut etter lengre opphold pleier ofte å «overprestere» første gangen ut da de er ordentlig løpssugen. Imponerte enormt når den vant på en 12-tid i fjor, og den er verdt et forsøk direkte!