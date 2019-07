Knallfin V64-omgang fra Skellefteå

Hanna Olofsson er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde. Fikk du med deg følgende info?:

V75-3 : 8 U.R. Faxe – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Satt fast sist, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv. På lørdag blir det muligens skorykk for første gang i karrieren, og det tror vi vil passe perfekt på denne. PASSES med en kusk som vil være perfekt på den – Kihlström! DOBBELT A-VALG!

V75-7 : 3 Uza Josselyn – Blir vår helfrekke ide til å vinne Årjängs Stora Sprinterlopp. Skuffet riktignok i Oslo sist, men vær litt OBS på at den i et forsøk til Elitloppet nest sist travet 10,5, og fikk aldri helt sjansen. Dette er en ordentlig bra hoppe, den har endelig trukket et knallgodt spor, og dette ser spennende ut på forhånd. Vi liker dessuten skarpt at det er Erik Adielsson som nå får sjansen.

Vi har en mildt sagt innholdsrik uke foran oss, og her er det flere STORE HØYDEPUNKTER! Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og med NM for kaldblods som det klare hovedløpet. Våre fyldige tips kommer fredag ettermiddag. Axevalla byr på en ekstra V75-omgang om søndagen, og her er finalen av StoChampionatet hovedløpet. Våre V75-tips blir lagt ut ca kl.0900 søndagsmorgen.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter venter også en lunsj på Solvalla med start kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Skellefteå avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Skellefteå byr på en spennende V64-omgang i kveld, og dette er en omgang med et bra potensial. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og et bedre løp enn dette kan ikke 1 B.W.L. Ruthless få. Går ned flere klasser når det gjelder motstand, kusken er bra, og utgangsposisjonen spennende. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 B.W. Sture – Bør ta seg av et løp som dette, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Var riktignok noe under pari etter et tøft opplegg sist, men møtte da på knallhard motstand. Gangen før jogget den 24,1/2160mv, og var solid til seier. Pleier å dukke opp på foto, og det gjør den nok også her. SPILLES!

V64-2 : 9 Fayette Sisu – Skummelt hoppeløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vårt drag har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den er i toppform. Fikk en blytung innledning sist, før den kom seg ned i tredje innvendig. Der ble den sittende fast, og kom til mål med krefter igjen. Står i et interessant smygspor nå, og den skal passes! PS. 12 Gasolina – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den gikk en kruttsterk sisterunde i 13-fart til sikker seier sist. Gjør seg ikke bort med litt hjelp på veien!

V64-3 : 1 B.W.L. Ruthless – Har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld, og den må ha en STOR sjanse i et løp som dette. Fikk maks på en god tid i tøffere omgivelser enn dette sist, og nest sist var den altså ute i finalen på Solvalla. Er nå betydelig billigere ute, den får opp en av de soleklart beste kuskene i feltet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne. Kan vinne fra tet, og den kan vinne fra rygg leder (siste indre). SPILLES!

V64-4 : 5 Dante Godiva – Kommer ut fra en svært dyktig trener som har hatt flere topphester i sin trening. Den siste kjente fra Ingmar Hultqvist er Selmer IH… Når det gjelder Dante Godiva så er det også et ordentlig løfte, og vi har likt den i begge de løpene den har gjort i sin korte karriere. Den lekte hjem seieren etter tidlig tet nest sist, mens den var veldig tapper fra dødens sist. Tapte da kun for en smygkjørt Wild N. Crazy W.F. Blir denne mandagen kuskeplusset med Mika Forss, den taklet dette sporet nest sist, og normalt dreier dette seg om en vinner… SPILLES!

V64-5 : 3 Antonio America – Er i bunn og grunn en veldig bra traver, men den har ikke den beste raden, og kommer nå ut etter pause. Det spennende er at den er kommet til en ny trener, og leverer Antonio America i nærheten av hva den kan direkte, ja, da har den et superfint løp foran seg nå. Er kjapp i vei, er 100% sikkert en av de beste hestene i feltet på ren kapasitet, og fra et nydelig spor er den verdt litt oppmerksomhet.

V64-6 : 3 Ålia Rännil – Her blir 1 Järvsö Fux knallhardt betrodd, og mange tror på tet og slutt. En bra hest er det, men hvordan fungerte den egentlig sist? Vi syntes ikke den var helt optimal, og da skal man også huske på at den fikk to løp samme dag. Slikt kan sette sine spor. Det soleklare objektet for oss er altså Ålia Rännil som har vært smellfin etter et lengre avbrekk. Vant veldig enkelt sist etter en kjapp avslutning. Er kjapp i vei, og fra eventuelt tet/rygg leder på storfavoritten kan dette bli spennende. Vi tror ikke den står tilbake for Järvsö Fux på ren kapasitet, og må bare varsle skarpt!