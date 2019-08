Knallfin V64-omgang med helfrekke objekter

Örjan Kihlström er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Den største V75-uken i historien venter, og her er det bare å sette av lørdagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og den kan få ytterligere påfyll i løpet av uken. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august!

Før vi kommer til lørdag må vi først komme oss gjennom mandagen, og da starter vi som vanlig i Sverige med V4-lunsj til Vaggeryd kl.12.20. Deretter blir det V65 på Leangen kl.18.55, før Eskilstuna avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-omgangen i kveld er svært spennende, og her skal vi prøve å felle noen storfavoritter som etter vår smak er altfor hardt betrodd. 7 Italiano Boko (V64-3) er bankeren vi støtter oss til, og er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. ALL IN! Ellers vrimler det av spillbare objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 7 Kyrkebys Rut – Har en smellfin oppgave foran seg, og dette kan utmerket godt dreie seg om tet og slutt. Holdt sikkert unna for gode Lady Youline sist, og bekreftet da sin flotte form. Er lynrask fra start, og det vil overraske oss om dette ikke er den tidlige lederen med offensive Kim Eriksson i jolla. VI TROR MYE PÅ DENNE!

V64-2 : 12 Assumetoberich – Spennende monteløp med flere montedebutanter. Av en eller annen merkelig grunn er vår ide veldig lite spilt, men denne er god nok, og den skal helt klart tas på alvor. Fullførte godkjent med vogn sist, og den er på riktig vei etter et lite opphold. Har vært meget god under sal tidligere, den står i et ypperlig spor, og mot riktig motstand er vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 7 Italiano Boko – Fyker til tet, og tauer hjem dette billige sprintløpet? Er veldig kjapp i uttaket, og den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Den var klart bra i nederlaget nest sist, mens den rullet over sist når den ble tatt i. Vi får sjokk om den ikke blir kjørt offensivt nå, og feelingen vår er altså tet og slutt. VI TROR MYE PÅ DENNE!

V64-4 : 9 Addiction – Hadde 1,8% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er galskap. Burde nemlig være langt mer spilt. Vi er fullt klar over at kusken ikke er den beste, men den satt bom fast for samme kusk tredje sist. Den hentet lengder på en såpass god hest som Imola Boko nest sist, og også da med denne kusken. Nå sist sylspurtet den ute i banen etter å ha blitt hindret i den siste svingen. Er i en fryktinngytende form, den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og skal passes fra et perfekt smygspor.

V64-5 : 2 El Fitzgerald – Småskummelt sprintløp hvor det oser vingelrisk på storfavoritten 7 Sign Me Up Too. Vi velger derfor å spekulere, og plasserer hesten til Nurmos/Kontio først. El Fitzgerald har fin grunnkapasitet, den kan åpne, og har trukket det beste sporet. Hestene til Nurmos pleier å være godt forberedt etter opphold, og den er spillbar fra slike fine betingelser. Settes knepent først.

V64-6 : 5 Showman Brodde – I finalen blir 2 Maximus M.M. hardt betrodd, men er det virkelig noen toppform der? Bra form, ja, men ikke toppform… Vår ide er skadeforfulgt, men virker nå å være veldig på riktig vei. Stormet til tet sist, valgte så å slippe, og kom til mål med litt krefter igjen etter sene luker. Blir nok laddet med på startsiden igjen, og fra tet/rygg leder gjør den seg ikke bort om den leverer som sist. PASSES!