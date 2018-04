Knallfin V64-omgang med Lionel

Lionel kommer ut på Solvalla med Gøran Antonsen tirsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten på Solvalla sist! Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Nå fortsetter jakten på nye fremganger fra Solvalla, og det er en GLITRENDE V64-OMGANG som venter tirsdag! Lionel (V64-5) er tilbake fra Frankrike, og skal ha et løp i kroppen før Olympiatravet om vel en uke. Snakker vi kanskje om en klink vinner direkte? Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Southwind Feji – Rader opp, og har altså vunnet 17 av 19! Nå sist ble vi dog ikke like imponert av den, men den gjorde uansett jobben sin. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke… 6 Double Exposure – Ble trukket etter varming sist da Reden mente den var litt spesiell. Ikke noen feil ble imidlertid funnet på hesten i etterkant. Dette er en ENORM hoppe, og glem ikke at den lekte med Indoor Voices på Solvalla 26.12.2017… Motbudet, og vi dobler opp!

V64-2 : 4 Drip Drop – HELSKUMMELT HOPPELØP, og her er det en bred gardering som gjelder. Vår ide hadde kun litt over 8% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. Varslet nemlig full form sist, og den spurtet bra tilslutt da. Her er det med få unntak veldig billig i mot, og kommer den seg bare rundt uten tull skal mulighetene være fine. OBS!

Dagens beste banker:

V64-3 : 1 Waffle Cone – Gjorde sin plikt i årsdebuten, og vant sikkert. Rapportene på den før det løpet var fantastisk sterke, og vi regner med at den har gått MYE frem med et løp i kroppen. Var dessuten ikke rigget til i løpet sist på Klosterskogen, og der gikk den med en vanlig vogn/åpent hodelag. Nå blir det på med en yankervogn, og draskylapper. Følger bilen fra start, den har møtt de beste i årgangen, og dette ser veldig billig ut. VI ANBEFALER ET BANKERSPILL!

V64-4 : 6 Frenchnorwegian ID – Er totalt overlegen disse om den bare går feilfritt. Den imponerte i to strake seire før det ble et par galopper sist. Gikk dog et voldsomt løp etter den første galoppen, men feilet altså på oppløpet igjen, og da i kamp om seieren. Viste 11,6/500m når Robert Bergh kjørte litt med den. Vi liker denne hesten skarpt, og ingen bør bli overrasket om den går en 14-tid på en kjapp bane. VI TROR HARDT!

V64-5 : 3 Lionel – Floppet i Frankrike i vinter, og den kom altså hjem til Sverige med en stygg tråskade. Fikk god tid på seg, og rapporteres nå å trene veldig bra igjen. Blir matchet mot Olympiatravet om vel en uke, og skal den ha noe å gjøre der, ja, da bør dette dreie seg om tidlig tet og slutt. Motivert favoritt. Vi skal dog IKKE ryke på nykommeren 9 Giveitgasandgo. Dette er en ordentlig fin hest som er herdet mot tøff motstand i USA. Har trent SOLID over en lengre periode for Stall Hamre nå, og det skal bli utrolig spennende å se den. Skal være såpass bra at den neppe gjør seg bort…

V64-6 : 9 Royaldoodle – Imponerte stort i debuten for Robert Bergh, og den vant ganske enkelt etter et tøft opplegg. Svenskene visste nok ikke at dette er en hest som er herdet mot ganske tøff motstand i Norge, og den ble derfor undervurdert første gangen ut. Har normalt gått en god del frem med det løpet i kroppen, distansen nå er et pluss, og vi iler til med tipsnikken! PS. Det finnes et par mulige skreller som er verdt å ta med i finalen. 8 Magnolia Boy – Spurtet strålende sist, og vi hadde 12,8 s 800m på den etter pause. Er ikke ueffen om den skulle være ytterligere forbedret. 7 Okeechobee – Har litt aksjonsproblemer, men den gikk et sterkt løp etter en grov galopp sist, og vi hadde 14,1/1900m på klokken med krefter igjen. Står fint til spormessig, og feilfritt kan den muligens storskrelle.