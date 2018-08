Knallfin V64-omgang på Jägersro

Carlos Lopez er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesterguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Mandagen pangstarter med fransk lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det også lunsj fra Sverige og Östersund. Her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og her starter V4-1 kl.18.10, mens V65-1 er i gang kl.18.55. Jägersro avrunder mandagen med en fantastisk flott V64-omgang på galoppen, og her begynner moroa kl.19.30.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.



Herlig systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a Kr.2 000) betalte ut Kr.21 126, det nest største systemet (fire andeler a Kr.1 500 - levert to ganger) betalte ut Kr.21 126, mens systemet med fire andeler a Kr.1 000 betalte ut Kr.20 784,-.



I V4-spillet satt ALT, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut Kr.2 948,-. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Birger og Morten byr på følgende til løpene på Jägersro:

Mandagens V64-omgang på Jägersro galopp er spennende, både med sportslige og spillernes briller. Vi tror det kommer til å bli ganske store favoritter i spillet. Trioen 1 Gold Tyranny i V64-2, 7 Marta i V64-3 og 7 Nordic Defense i V64-6 får mye spill på seg. Men det er ikke gitt at alle tre vinner, og dessuten er de øvrige avdelingene ganske åpne.

Vi satser på Niels Petersens Nordic Defense på de flate bongene i V64, han har Norsk Derby som sin neste store oppgave etter mandagens løp.

I V4 får vi som vanlig råd til bredere gardering. Begge V-spillene er spennende, og det er jo ikke så ofte det er favoritt-bonanza i galoppen.

