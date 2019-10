Kontio har V64-bankeren på Solvalla

Jorma Kontio er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Solvalla byr som vanlig på en KNALLFIN V64-OMGANG, og disse tirsdagskveldene fra Solvalla er et av flere høydepunkter i uken. Når det gjelder den beste bankeren i denne V64-omgangen så fant vi den i V64-3, og der må vi bare tro MYE på tet og slutt for 1 Gargamel Sisu. Har løftet seg MYE på slutten, og nå kommer seieren! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 1 Zenit Brick – Har et gaveløp foran seg når det gjelder motstand i kveld, og med kun åtte hester i feltet så vil den heller ikke bli sittende fast innvendig. Så ordentlig fin ut etter pause sist, og det strålte av den i varmingen. I selve løpet kom den etter hvert frem i dødens, den ble ikke tømt, og fullførte godkjent via 11,4 s 1000m. Litt eldre hester pleier å gå ganske betydelig frem med en blåser i kroppen, og det har nok også Zenit Brick gjort. Burde ha en TOPP mulighet nesten uansett hvordan dette blir kjørt!

V64-2 : 2 Mimiro – Tidlig tet og slutt? Det kan skje, men den fikk kjenne litt på syren sist, og vi er usikker på hvordan det har slått ut for henne. Helt grei favoritt, men ingen banker. 12 Princess Kei’em – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

V64-3 : 1 Gargamel Sisu – Er dagens beste banker. Dette er en 3-åring som har løftet seg voldsomt på slutten, og spesielt de to siste gangene har den vært meget solid mot betydelig tøffere motstand enn hva den møter på nå. I et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium nest sist er den hakk i hel på Upset Face/Djokovic… Nå sist løste den voldsomt fra start, men feilet etter hvert i tetkjøring. Kom meget solid tilbake, og var igjen knallgod. Er normalt travsikker, den er lynrask ut, og dette dreier vel seg om tet og slutt? VI TROR DET!

V64-4 : 9 Upside Face – Har slitt litt med aksjonen, og derfor vært sparsomt startet. På ren kapasitet er den dog betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den kan ikke få noe finere løp når det gjelder motstand enn hva den har i kveld. Her er det nemlig langt mellom lyspunktene, og Upside Face er den klart beste hesten. Var kun et 3-valg når vi la ut tipset, og det tar vi i mot med takk. SKAL SPILLES NÅ!

V64-5 : 11 Ulli Degli Ulivi – Står med to smultringer på rappen, og mange setter nok en tykk strek over den i kveld. Akkurat det gjør IKKE vi. Holder nemlig sin flotte form, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket i kulissene etter at den feilet på startsiden. Er nok en av de mer formsterke hestene i feltet, og er også mer enn god nok på ren kapasitet. KAN OVERRASKE!

V64-6 : 5 Elrond – Stoler vi ikke helt på, for dette er en hest med temperament. Dundret avgårde i tet sist, og selv om innledningen kostet så var den likevel overlegen. Leverer den noe tilsvarende her, ja, da vinner den. Dog vil vi se den på et slikt nivå flere ganger på rad før vi lar den stå helt alene. Vi plukker også med oss 9 Absurd (strålende etter galopp sist) samt 7 Giordano Soa (på vei mot formen igjen).