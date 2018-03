Lekker V64-omgang med en herlig banker

Magnus Jakobsson er sentral i dagens V64-omgang på Axevalla. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Bjerke: Strålende lunsjmeny på Bjerke

V75 Momarken: Enorme summer i spill på lørdag

Oddstips 1: Herlig odds på Dynamo Kiev

Oddstips 2: Zenit jakter avansement

Oddstips 3: Salzburg og Guldbrandsen jakter kvartfinale

Vi er kun noen få dager unna en helt "ellevill weekend", og dette er en weekend man ikke vil gå glipp av om man elsker å spille på hester. Førstkommende lørdag venter nemlig en INTERNASJONAL V75-JACKPOTOMGANG på Momarken. Her ligger det enorme 17 539 688 ekstra i sjuerpotten. MERK: Løpene starter kl.16.20 denne lørdagen. Dagen etter er det også JACKPOT i V75-spillet til Gävle, og her er sjuerpotten fylt opp med 3 207 611 ekstra!

Lerum disket opp med lunsjfest på Färjestad 14. mars!

Det ble servert VELDIG STERKE V4-TIPS i lunsjen på Färjestad, og Nettavisen sin bong på Kr.324 betalte ut meget fine Kr.2 434,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger. Nøkkelen til suksess denne dagen var Othello Brodde (2-valg). Den ble servert som DD-banker, og også en banker på bongen til Kr.324. Du tar vel rygg på tipsene våre til svenskelunsjen?

V64-sjokk - vår lekkerbisken!

Solvalla sine løp ble flyttet til Mantorp 13. mars, men det forhindret ikke undertegnede å servere en ENORM IDE i V64/DD-spillet! 12,59 oddseren The Bucket List F. (6,5% i V64) stod først på ranken, og følgende info ble gitt:

V64-6 : 1 The Bucket List F. – Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, og vi er også fullt klar over at den ikke har vært som raskest fra start tidligere. Dog må vi bare prøve oss med denne direkte da det er snakk om en ordentlig KANON! I et forsøk til Svenskt Travkriterium nest sist gjør den et helt spinnvilt løp etter tredjespor/dødens på Coin Perdu, og du verden hvor bra den var. Denne har stoff i seg til å bli en av de beste i årgangen, og som veldig lite spilt (hadde 4,1% av innsatsene på seg når vi la ut tipset) er den superspennende i en fantastisk finale! MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med supertips på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-.

Når kommer V64-suksessen i mars?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Axevalla byr på en praktfull meny denne kvelden, og det blir altså V64 + V4 fra banen med det lange oppløpet. Vi har jobbet frem flere mulige godbiter, og en banker som vi føler sterkt for. 9 Vikens High Yield (V64-1) er et løfte, vi likte den sist, og nå er det dags!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Vikens High Yield – Er en traver vi holder veldig høyt, og den er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto. Den blåste inn til en overlegen seier via 13,3 s 700m tredje sist. Nest sist taper den kun for meget gode Transcendence, og på klokken stod det 11,5 s 800m. I årsdebuten sist tapte den for kanonen Prosperous, og da hadde vi 11,1 s 800m på den… Her møter den en formløs gjeng, og går alt riktig for seg så skal sjansene være meget gode for at den blåser dette feltet nedover det lange oppløpet på Axevalla. VI ÅPNER MED BANKER!

V64-2 : 11 Je T’Aime Lucky – Er en hoppe som er bedre enn sitt grunnlag, og den gjør en spennende start etter pause. Peter Unterteiner pleier å ha hestene «klare» etter pause, og vi tror på en flott mulighet direkte. Skal stå først på ranken, men det er ikke snakk om en banker i årsdebuten. Johan Untersteiner kjører i Peters fravær. PS. 7 Luna Lovegood – Er hesten som kan skrelle. Den årsdebuterte sist, og den gjorde det etter et lengre avbrekk. Så radikalt forbedret ut, og satt altså bom fast som helpigg. Inntrykket var meget bra, og den MÅ passes her!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-3 : 4 Newflowers King – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er i en ordentlig bra form. Den gikk et sterkt løp etter en grov startgalopp (trangt spor) sist, og da var den også ute i tøffe omgivelser. Nå er den mer riktig ute, og dette tror vi bestemt er en hest som passer perfekt til Magnus Jakobsson. Settes frekt først i et løp hvor det er et ganske stort skille på de beste kontra de nest beste.

V64-4 : 2 Vici Supreme – Her er det ÅPENT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Draget vårt hadde 1,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Vi snakker her om en traver som er bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Nå sist havnet den i tredjespor første 800m, før den satt sist i et langstrakt felt. Avsluttet likevel bra nedover oppløpet, og på klokken stod det 14 s 800m. Gangen før på Solvalla fikk den aldri luker, og den kom til mål med litt krefter igjen. Har nå trukket drømmesporet, og vi håper bare at det klaffer for kusken underveis. Vici Supreme er spennende, og vi må i hvertfall varsle for denne SKRELLEN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : O’Man Flax – Kan utvikle seg til å bli en av de bedre 4-åringene i Sverige om den får holde seg hel gjennom 2018. Den imponerte oss bitvis i fjor, og det er en traver man ligger merke til i banen. Nå er det altså duket for årsdebut, og dette er en av dagens mest spennende hester som starter på Axevalla, Trenger sikkert et løp eller to før superformen er der, men i et vanlig grunnlagsløp skal den uansett duge svært godt. Kan fort dreie seg om en klink vinner direkte, og vi må bare tro hardt på denne!

V64-6 : 6 Uragan Horse – Debuterer i Sverige, og det er et ubeskrevet blad for de fleste. Startet 27 ganger i Italia i fjor, og den var 12 ganger på trippelen. Nå kommer den altså ut etter pause, og med helt fantastiske rapporter i ryggen. Skal ha gått et 14-jobb over 2000m, og man varsler om klare seiersambisjoner på direkten. Spillerne tar den likevel ikke på alvor, og når dette tipset ble lagt ut hadde den 4,1% av innsatsene på seg… Prøves direkte da den fort kan være «oppbrukt» neste gang…