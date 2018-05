Lekker V64-omgang med godbiter fra Norge

Valley Ivan og Inge Melby. Fredag kommer de ut i V64-4. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En herlig weekend venter, og her er det MYE å glede seg til! I morgen er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke, mens det søndag er V75 på Charlottenlund. Her skal blant annet Copenhagen Cup kjøres, og Ferrari B.R. starter i hovedløpet. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den som vanlig i gang fra Sverige, og det er Åmål som står for dagens V65-lunsj med start kl.12.45. Biri byr så på en topp V65-omgang med start kl.18.55, før Östersund avrunder fredagen med en strålende V64-omgang kl.19.30.



Til Östersund jakter vi en ny herlig opptur, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V64-1 : 7 Vill Solen – Her blir altså 10 Järvsörappen BLYTUNGT betrodd, men det kjøper vi overhodet ikke. Har ikke vist noe etter den ble flyttet tilbake igjen til Trøndelag, og dette er kun en i mengden for oss. Vill Solen havnet opp i dårlige rygger sist, men spurtet ordentlig bra lengst ute i banen på oppløpet. Glem heller ikke at den femte sist var kun litt over en lengde bak nevnte Jærvsørappen med galopp underveis, og da stod de likt… Vill Solen duger på kapasitet, og som lite spilt roper vi et stort varsko!

V64-2 : 11 Russel Street – Kommer ut i ny regi, og vi velger å teste den ut direkte. Dette er nemlig ingen dum traver, og den matchet vel så gode hester som dette når den stod på Østlandet. Her er den svært billig ute, og leverer den på sitt beste, ja, da duger den normalt godt. Får dessuten pisken med seg for første gang, og det er alltid litt spennende. MÅ MED PÅ ALT!

V64-3 : 4 Omer Blessa – Er variabel, men ikke så verst på sitt aller beste. Nå sist var den kun en lengde bak Stumne Luna etter en ganske fin avslutning. Nevnte Stumne Luna vant tidligere denne uken på 25,9/2140mv, og på den utregningen er Omer Blessa veldig aktuell i omgivelser som dette. At den også har pisken med seg er normalt et pluss. Skreller?

V64-4 : 1 Assault – Er en lovende 4-åring som står spennende til i dette løpet. Den var klart godkjent i kulissene etter pause sist, og vi hadde 12,1 s 800m på klokken. Blir den bare ikke fast er vi inne på at den kan ta opp kampen mot 12 Valley Ivan, og det er heller ingen hemmelighet at vi liker strekhester i løp som dette. DOBBELTBANKER!

V64-5 : 2 Vervinn – Tidlig tet og slutt? Dette er en sparsomt startet hest, men den har flott kapasitet, og den har vinnerform i kroppen. Havnet utvendig leder på en «klinete» bane sist, og den var heroisk i nederlaget. Greide ikke å svare 5 U.R. Faxe, men det er ingen tvil om at Vervinn var den moralske vinneren av det løpet. Fra tet på en kjapp bane burde dette være over, og vi anbefaler et spill på frekkisen. Er en banker for de som ønsker å lage en litt mindre bong med en frekk banker!

V64-6 : 4 Mariluck – Har gjort to løp for Oscar Berglund, og den har sett helt uslagbar ut. Nå sist fikk den en BLYTUNG innledning før den dundret til tet ca runden igjen. Vant likevel enkelt på 12,6! Har endelig trukket et bra spor bak bilen nå, og den burde ha stor respekt etter det den har vist sålangt for den nye treneren. Har en TOPP mulighet selv om den skulle havne utvendig leder, og vi går ALL IN!