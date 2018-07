Lekker V64-omgang med to bankere

Jorma Kontio er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Färjestad innleder weekenden med en herlig V65-omgang kl.12.45. Deretter blir det sommertrav på Biri med blant annet Biri Allround. Det er en fyldig meny på Biri denne kvelden, og mye å glede seg til. V65-1 starter kl.18.55. Romme avrunder fredagen med en spennende V64-omgang kl.19.30.



Romme avrunder fredagen med en LEKKER V64-OMGANG! Vi banker 8 Indiana Boko + 12 Barkevious Mingo, og krydrer ellers bongene med flere frekke objekter! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Klöver All Over – Vi innleder denne V64-omgangen med en supersprint, og draget vårt, ja, det vant dette løpet i fjor på 09,8. Er fryktelig hurtig, og den kan vinne dette løpet fra både tet og bakfra. Skal stå først i dønn riktige omgivelser.

V64-2 : 8 Indiana Boko – Er et nytt løfte fra Nurmos, og den vet altså ikke hvordan det er å tape. Vant enkelt fra dødens i debuten (13 s 800m), mens den lekte hjem seieren fra tet sist (12,5 s 800m). Tåler tøffe opplegg, og vi er veldig inne på at den ligger på til tre strake. Dette er fredagens beste V64-banker.

V64-3 : 1 B.T.’S Viclando – Har en elendig rad, men er egentlig formen så dårlig? Nei, det er den ikke. Var nemlig bra i nederlaget nest sist, og husk på at denne har gått på treningsbalanse hver gang på slutten. Vant fire løp i fjor, og den er KLART BEST når man rykker skoene. Nå er den kuskeplusset med Jepson, den står perfekt til, og her må man være på vakt!

V64-4 : 2 Hugo Gustivar Boko – Har en passende oppgave foran seg, og det er snakk om en veldig motivert tipsener. Var solid i nederlaget sist, men ble altså plukket ned av tøffingen Ridghead Melanie. Står helt perfekt til nå, den er nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og vi tror på en STOR MULIGHET!

V64-5 : 9 Juni Roadrunner – Likte vi SKARPT etter en liten pause sist, og den er verdt et forsøk som et frekt objekt nå. I løpet sist fikk den en tøff innledningen før den etter hvert havnet i andre par utvendig. Spurtet strålende innvendig etter en relativt sen luke, og var ikke tom over mål. Kan få løpet nå, og vi roper et stort varsko!

V64-6 : 12 Barkevious Mingo – Tror vi MYE på i finalen. Er nemlig milevis bedre enn raden, og nå sist så den smellbra ut før den ble sjenert på oppløpet. Hadde ALT igjen på det tidspunktet, og den hadde gått en 11-tid med krefter igjen uten denne hendelsen. Her møter den billigere motstand, og nå tror vi MYE på revansje! VI BANKER!