Lekker V64-omgang på Solvalla

Erik Adielsson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Hagmyren: V4-omgang med stort potensial

V65 Bjerke: V65-jackpot med 302 217 ekstra i sekserpotten

Oddstips 1: Dinamo Zagreb avgjør på CL-rutinen

Oddstips 2: Opprykkstoget går for Sogndal

Lerum med lunsjfest til Åmål 27. august!

Det ble servert knallsterke løp i lunsjen denne mandagen, og absolutt ALT satt. V4-bongen på Kr.192 betalte ut Kr.706,-, mens det minste V4-forslaget på Kr.200 betalte ut Kr.2 110,-. Mye av nøkkelen for å gjøre det bra i lunsjen var Elma's Rose (4-valg) i V4-4/DD-2. Den stod imidlertid først på vår rank, og følgende info ble servert:

V4-4 : 6 Elma’s Rose – Flott finale med flere formsterke hester. Draget vårt blir ikke tatt helt på alvor, og når vi la ut tipset hadde den 5,4% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at Elma’s Rose er ekstremt formtoppet, den er bedre enn raden, og sist spurtet den SYLVASST nedover oppløpet (10 s 400m). Hadde full fart over mål, og den hadde vunnet det løpet med litt bedre flyt. MÅ PASSES NÅ!

Hagmyren er først ut denne tirsdagen, og her skal vi prøve å følge opp de sterke tipsene som ble servert til lunsj mandag. V4-1 starter til fast tid, kl.12.20. Deretter skal vi til landets hovedbane, Bjerke. Her fortsetter forsøkene til storløpene neste helg, og i kveld er det 3-åringene som skal ut. V65-1 er i gang kl.18.55. Solvalla avrunder tirsdagen med sitt herlige V64-spill, og her begynner V64-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla disker opp med en ny lekker V64-omgang tirsdag. Her finnes det mye snadder, og vi har flere HETE objekter pågang. Dagens beste banker dukker opp i V64-3, og vi kan ikke spekulere mot den beste i årgangen, 3 A Sweet Dance. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Global Welcome – Var langt under pari sist, og det gjør oss fakta noe usikker før denne oppgaven. 12,6/2140ma var en medhengtid, og den ble kraftig frakjørt nedover oppløpet. Er normalt best i innledningen, Båth forteller om en hest som har gått 16/1600m i jobb, og det kan naturligvis dreie seg om tidlig tet og slutt.

V64-2 : 11 Rob Dyrdek – Kom ut etter vel tre mnd pause sist, og den varslet form direkte. Det ble veldig feil for den innledningsvis, og den fikk faktisk tredjespor første 600-700m før den ble bakket sist innvendig. Fikk aldri sjansen på oppløpet, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Den så meget fin ut for dagen, og vi gav den et klart pluss i kanten. Får opp en kusk som har vunnet to løp den siste mnd, og den selvtilliten tar han med seg til dette løpet. Runder en veldig svak gjeng, og det til flott odds? PS. 4 B.G. Arne – Var god etter pause sist, den har vunnet 2 av 3 løp med denne kusken, og den er opplagt en mulig skrell fra et fint spor.

V64-3 : 3 A Sweet Dance – Er fullstendig overlegen i årgangen, og dette er en helt fantastisk hoppe. Imponerte noe voldsomt sist med å svepe feltet på siste bortre, og via 08,4 s 800m kom den helt alene til mål på 12,6/2140ma. Man valgte å stå over E3, og siktet er innstilt på Oaks. Treningsrapportene er meget fine, og normalt venter en ny enkel seier. Dette er dagens beste banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 7 Midnight Dreamer – Har egentlig skuffet for Svante Båth, men nest sist var den fullt godkjent, og det er snakk om en ganske fin hest dette. Har nå gjort tre løp for den dyktige treneren, og til denne starten velger han å gjøre endringer. Nå blir det skorykk rundt om, og det blir også på med draskylapper. Dette kan forbedre hester med ekstremt mye om det slår vel ut, og det er mye av grunnen til at vi velger å varsle for denne. OBS! 15 Hobby De L’iton – Er brenngod på sitt beste, og skal normalt runde en gjeng som dette. Får stå som en STOR outsider etter pause. PS. 2 Selma Töll – Er MILEVIS bedre enn raden, den blir kuskeplusset, og den har form til å overraske. Skal med som en mulig skrell.

V64-5 : 3 Ferrari River – Var enorm i nederlaget nest sist, mens den nå sist var kolossalt bra til seier fra dødens på 10,5/1609ma. Har ikke vært veldig god ut på volte tidligere, men fra dette sporet burde den trampe helt OK avgårde. Har ingen problemer med distanseøkningen, og den går nok en lav 12-tid om nødvendig. Settes knepent først i et løp som ellers garderes ganske bredt. PS. 10 Volstead – Har gjort sine beste løp i karrieren når den har vært med helt der foran direkte. Nå blir det et løp bakfra, og som storfavoritt er den ganske kald for oss.

V64-6 : 1 B. Marie In Heaven – Vi liker strekhester i løp som dette, men vi innrømmer også gjerne at dette er et veldig langskudd. Har dog vært betydelig forbedret med en yankervogn, og nå sist «pullet» den i mål på 14,4/2120ma. Er veldig fersk, den er under utvikling, og fra ryggen til 6 Mellby Euphoria kan den være litt spennende. Virket nemlig ubrukt sist, og går den en 13-tid fra ryggen til favoritten, ja, da er den på foto, og kan vinne med luker. Prøves som en superskrell i et ellers utrolig fint løp hvor det altså er 125 000 i førstepremie.