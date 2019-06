Montekanonen fortsetter fremgangene på Åby

Be Mine de Houelle var god på Bjerke sist. Den flotte montehesten har fin vinnersjanse i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sommertravet fortsetter denne helgen og det er Momarken som har ansvar for V75-omgangen lørdag. En finfin omgang der det er 10 millioner ekstra til en alenevinner. Analysene til den omgangen vil ligge ute fredags formiddag. Heller ikke glem at det er sommerfest på Øvrevoll lørdagskveld. Her er det både V4 og V5-spill. Vi kommer naturligvis med tips til dette. Søndag er det som vanlig GSV75 fra Sverige.

Før vi skal tenke helgen skal vi gjennom, som vanlig, en innbringende torsdag. Disse torsdagene er alltid fulle av travløp fra lunsj til kvelds. Det hele begynner i Örebro med V4-lunsj 12:20. Drammen kjører så V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Bergen som har ansvaret for V65-omgangen her hjemme. I Sverige er det Åby vi skal fokusere på.

Da skal alt av fokus rettes mot Åby. Det er norske innslag av både kusker og hester i Sverige denne torsdagskvelden. I tillegg er det flere veldig gode hester til start og vi gleder oss til omgangen. Vi byr på to bankere i V64-3 og V64-4.

Vi har følgende å by på:

V64-1: 3 Pinto Bob vant endelig igjen sist. 4-åringen har tullet mye i de siste løpene. Nå sist holdt han seg til rett gangart og viste hvilken flott traver han er. Det ble en veldig enkel seier, da han holdt enkelt unna for Waikiki Silvio. Den dagen ble det tidlig tet, og vi mener det ligger an til at det kan bli samme taktikk i dag. Om han går i trav så er ikke distansen på 2600 meter noe problem for Bergh-traveren. Går Pinto Bob i trav, så er sjansene for seier veldig fine. Vallaken har galoppert i store deler av karrieren, og blir ingen banker. Men det er en motivert favoritt.

V64-2: 10 Bear My Name. Denne blir altså kjørt av Magnus Teien Gundersen. Det dreier seg om Summer Meeting Talents Final 2019. Bear My Name er ingen dum hest for Teien Gundersen i dette her løpet. Hesten avslørte nemlig veldig fin form på Jägersro nå sist. Satt da i tredje utvendig og ble sendt i angrep da det gjenstod 500 meter igjen. Inntrykket var meget fint på hesten til andreplassen. Han gikk virkelig inn i kassa, og den siste 500-meteren klokket vi til 12,1. Vi tror Gundersen kan runde alle og dette blir vårt uttak i løpet.

V64-3: 3 Mad Princess blir en banker for oss. Vi synes, om vi ikke skulle bankerspilt denne, at løpet så uoversiktlig ut. Det kan godt være at dette er en for stor sjanse, da hesten kun har gjort to starter. Hoppa er fersk, men så har også innsatsene vært virkelig solide. Det vitner om at dette er en svært god traver rett og slett. Untersteiner-traveren fikk en elendig rygg i debuten og ble dratt helt bakerst. Hesten gikk voldsomt ned oppløpet, men kunne ikke bli bedre enn sjette for dagen. Nå sist kom hesten ut på dagens bane, og så virkelig lysende ut! Med så tregt tempo i front så skulle hun egentlig ikke vunnet et sånt løp, men en siste 500-meter på 11,6 rekker langt i slike løp. Untersteiner sier selv at dette dreier seg om en meget fin hoppe, og vi tror hun løser denne oppgaven. 3-åringen har sett veldig travsikker ut og vi tror ikke bilstart er noe problem. Vi tester denne som banker. All in!

V64-4: 10 Be Mine de Houelle blir den andre bankeren for dagen. Dette er dagens beste banker fra oss. Formen til Be Mine de Houelle er nok ikke like god som den var i fjor. Da vant hun på 1.09,8 i monteløpet under Elitelopps-helgen. Selv om den franske hoppa ikke er helt der formmessig, så går hun jo meget bra for tiden. Innsatsen på Bjerke nå sist var veldig fin. Hun reiste unna konkurrentene og vant enkelt. Nå var ikke det et veldig tøft monteløp, men hun viste klasse ved å vinne kontrollert. I dagens løp møter hun heller ikke på veldig tøff motstand, og når 1 Aigle Jenilou ble strøket så ser dagens oppgave veldig fin ut. I dag er det 2100 meter, men normalt sett, om hun ikke blir altfor stri, skal hun takle det helt fint. Hun er jo veldig sterk. Den tøffeste konkurrenten er 9 Den Of Warlock og normalt sett taper ikke vår banker for denne! Vi tror på ny seier for montekanonen Be Mine De Houelle. All in!

V64-5: 10 Ussara Mail er det litt enten eller med, mener vi. Hoppa må fungere bedre i aksjonen enn i Sverige-debuten nest sist. Gjør hun det tror vi faktisk mulighetene til å bombe rundt dagens motstand er god. Hun gjorde det sterkt i monteløpet sist. I travløpet nest sist ble det galopp i den siste svingen. Det var masse krefter spart på det tidspunktet. Dette er en traver som har gjort sterke innsatser i Italia. Magnus Dahlen er dyktig trener. Holder 6-åringen seg i trav er det fine sjanser.

4 Chiquitita Diablo og 8 Volita Go får en hel del spill på seg. Førstnevnte var svak senest, mens sistnevnte trives best i tet. Vi synes med andre ord dette løpet er litt ekkelt, og særlig om uttaket vårt skulle galoppere igjen.

V64-6: 2 Velvatter mot 4 Princess Corner. Frode Hamre mot Kjetil Helgestad. Hvordan blir dette løpet egentlig kjørt? Normalt sett så henter ikke sistnevnte en lengde på Velvatter, men det er siste indre på Åby. Vi ser kanskje for oss at Princess Corner kjører seg til tet og har Velvatter i rygg leder. Disse to hestene skal uansett stå seg veldig godt mot dagens motstand. Velvatter skuffet noe på Solvalla sist, men var veldig god i årsdebuten nest sist. Frode Hamre sender ikke hesten hit ut at han har god tro. Princess Corner er i toppform. De siste innsatsene har vært veldig fine. Vi holder faktisk en liten knapp på sistnevnte, men begge skal som sagt regnes.

Av de andre hestene i løpet så er 10 Modern Love litt spennende. Denne ble et stort skrik for mange senest. Ble da sendt frem til dødens, noe som ble for tøft. Med et bedre løp kan hesten vinne i dag. Formen er god.

