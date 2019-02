Nettavisen jakter ny opptur på glattisen i Sverige

Undertegnede har gjort det meget sterkt ved flere anledninger på GLATTISEN i Sverige, og tidligere denne uken, 28. januar, var det igjen duket. Til Skellefteå satt nemlig V4-bongen på Kr.432 som støpt, og den betalte ut Kr.3 002,-. Fredag er vi igjen på hugget når det skal dreie seg om ISTRAV i Boden, og nå skal vi til lukene med følgende:



V64-1 : 2 Camilio – Leverte noen knallgode løp i Harstad før den fikk seg en aldri så liten juleferie. Vi tror dog ikke at Gry Kanstad hadde dradd denne til Boden etter oppholdet uten noen skikkelig form, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. Er LYNRASK fra start, og dette ser rett og slett helt perfekt ut på forhånd. Leder rundt om? VI TROR HARDT!

V64-2 : 1 Sofarsogood L.A. – Spurtet skikkelig bra når den først fikk luker sist, og den var ikke tom over mål. Nå burde den få gratis tet, og siden skal det en veldig god hest til for å plukke den ned. Plasseres klart først i et ellers småskummelt løp.

V64-3 : 11 Sweet Orphan Boy – Var nok ikke på topp sist, men man må også huske på at på isbane så kan hester plutselig prestere under pari pga de for eksempel går med for korte brodder. Var klart bra både nest + tredje sist, og den duger normalt godt i et løp som dette. Magnus Djuse er et supertalent på kuskefronten, og han skal man alltid passe litt ekstra. Skreller?

V64-4 : 14 Miss Golden Quick – Står på lengst tillegg, og det er naturligvis aldri enkelt. Det er dog veldig ujevn kvalitet på dette løpet, og vi er klart inne på at vårt drag er en av de med best kapasitet. Står med en dårlig rad nå, og den vil derfor gå veldig under raderen. Vær dog OBS på at den ble sittende bom fast i kulissene sist, og at Magnus Djuse trodde MYE på den under V75-omgangen til Umåker tredje sist. Gjør seg ikke bort med klaff, og som veldig lite spilt er den spennende.

Dagens beste banker:

V64-5 : 3 Magnifik Brodde – Har vært KNALLHARDT matchet på slutten, og den er nå betydelig billigere ute når det gjelder motstand. Var helt enorm når den vant V75 tredje sist, mens den også nest sist var ordentlig bra mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Sist var den helt OK, men var også da knallhardt ute. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, den er veldig kjapp fra start, og det meste ligger til rette for tet og slutt. Vi tror på en TOPP MULIGHET, og velger et bankerspill.

V64-6 : 3 Andover Streamline – Ligger stadig i skorpen, og sist ble den sittende bom fast bak 4 Le Chapeau over mål med krefter igjen. Fra dette sporet håper vi på rygg leder på for eksempel favoritten, og med luker tilslutt blir den livsfarlig. SKAL PASSES!