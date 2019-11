Neuroth med toppsjanser

Jan Erik Neuroth og Dardenne. Søndag kommer de ut på Jägersro. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Birger og Morten byr på følgende til løpene på Jägersro:

Wido Neuroth har mulighet til å bli champion i Sverige i 2019. Søndag tar han med seg seks hester til Jägersro, hvor av tre blir favoritter. Vi bruker 4 Dardenne alene i V64-5, men har også godt spill på 3 Nouvelle Lune i V64-2 og 4 Delacroix i V64-3. At vi garderer Nouvelle Lune, skyldes at hun ikke har startet siden Norsk Derby. Men er hun like god som sist hun gikk på Jägersro, taler mye for seier.

Dardenne skuffet litt som favoritt sist, men det var på tung gressbane. På sand har han vært meget god, og han har slått bedre hester i år enn han møter nå. Delacroix garderer vi hele veien med 3 Stormy Ocean. Tapte for Delacroix sist, men har klart bedre vektforhold nå.



V64-4 er det svenske kriteriet. Her blir nok 6 Silent Night favoritt. Hun har vært god på gressbanen på Bro, men det er umulig å si om det fungerer like bra i Malmø. Vi velger å gardere nokså bredt i det løpet.

V64-1 og V64-6 er i utgangspunktet åpne. 3 Across the Pond er en riktig favoritt i finalen, men seirene har kommet ute i banen. Han er ikke av de raskeste fra start, og da kan sporet bli en liten felle.