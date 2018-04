Norsk banker i et herlig V64-spill

Remix og Jomar Blekkan. Fredag kommer de ut i V64-spillet. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En deilig WEEKEND venter, og allerede i dag er det mye å glede seg til. Romme er først ut med en spennende V65-lunsj kl.12.45. Deretter byr Biri på en herlig V65-omgang, og løpene på banen med den vakre beliggenheten starter kl.18.55. Umåker er sist ut denne fredagen, og nesten som vanlig er det åpent/spennende fra den banen. V64-1 begynner kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Umåker står for dagens V64-moro, og det er en fantastisk flott omgang vi har foran oss. Solid sportslig kvalitet i flere av løpene, noen ordentlige spillnøtter, og det er litt av hvert å gripe tak i. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her må vi bare tro MYE på 2 Remix og Jomar Blekkan. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 10 Mellby Don Juan – Hanna Olofsson hadde en fantastisk vinter, men nå har hele stallen vært «formløs» i over en mnd, og fakta er at det er blitt 0 seire på 44 forsøk… Vi velger derfor å spekulere mot favoritten 5 Valley Streamline. Draget vårt var ikke på topp sist, men den gjør stortsett sitt beste hver gang. En kjapp sprint er ikke noe problem, og leverer den bare på sitt beste igjen, ja, da skal de andre få kjørt seg. Settes frekt først i et jevnt innledningsløp.

V64-2 : 1 Mellby Drake – Dette er en kanon, og den gjør en utrolig spennende start etter pause. I fjor imponerte den i en rekke løp, og den tok blant annet en finaleseier hvor den gikk 12,1/2140ma fra dødens… Kommer ut med GODE rapporter i ryggen, den er kjapp i vei, og vi er veldig inne på at dette kan være grønt lys direkte. MÅ BARE SPILLES!

Dagens beste banker:

V64-3 : 2 Remix – Er en relativt sparsomt startet vinnermaskin, og selv om det ikke ble seier sist var den god i nederlaget. Tapte kun for meget gode Eidshaugdjerven, og det på målfoto. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har normalt gjort veldig godt. Kan nok på 25-tallet om det skulle bli en kjapp bane, og da sier det seg selv at dette dreier seg om en BUNNSOLID MULIGHET!

V64-4 : 3 Even’s Cool Boy – Er en hest vi bare liker bedre og bedre. Var ute mot veldig gode 3-åringer sist, og etter at den ble kjørt på sjanse/hindret, spurtet den knallbra nedover oppløpet. Kom til mål med krefter igjen, og den så rett og slett veldig bra ut. Kan åpne bak bilen, og nå blir det et mer offensivt opplegg? Duger normalt godt her, og som altfor lite spilt roper vi et varsko!

Dagens nest beste banker:

V64-5 : 4 Weekend Fun – Er en kanon, og selv om det ikke ble seier sist så avsluttet den helt ENORMT. Hentet mange lengder på såpass gode hester som Enterprise/Transcendence nedover oppløpet, og den gikk i 09-fart tilslutt. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, og i dag blir det garantert gasset for tet. Skulle den komme seg foran er løpet over, og den skal stå først på ranken.

Frekk DD-banker:

V64-6 : 3 Donna Mearas – En fantastisk finale venter, og her er det utrolig jevnt blant flere. Hesten vi plasserer først har funnet en enorm form, og sist satt den altså bom fast som helpigg på 14,7/2140ma. Så utrolig bra ut for dagen, og den hadde vunnet det løpet med luker. Kan åpne, og vi blir ikke overrasket om kusken nå ønsker seg tet. Har et nydelig løp foran seg, og som altfor lite spilt velger vi å varsle skarpt!