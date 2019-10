Nurmos nye flyvemaskin bankes på V64

Une Etoile Gar og kusk Mario Minopoli jr. I kveld kjører Jorma Kontio. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Når det gjelder tirsdagen så er vi i gang allerede kl.12.20, og da snakker vi naturligvis om V4-lunsjen fra Sverige og Axevalla. Om kvelden er det Forus som er først ut med sin V65-omgang kl.18.55, før Solvalla avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.



Lerum med et SUPERSJOKK (odds 27,21) først på ranken i V75'en 20. oktober:

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle.

Solvalla byr på en SVÆRT FIN V64-OMGANG denne kvelden, og her venter både stor sport og et stort spill. Vi har jobbet frem flere høyaktuelle objekter, og bankeren kan vi ikke spekulere mot. 10 Une Etoile Gar har nemlig sett helt uslagbar ut etter den kom inn på stallen til Nurmos, og i kveld kommer det en ny seier. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 4 Titan Igiro – Er bedre enn raden, og den skal ikke glemmes i omgivelser som dette. Nå sist fikk den aldri skikkelig fritt frem, og møtte da bedre hester enn dette. Gangen før viste den 11,3 s 800m, og den avsluttet klart godkjent da. Har trukket et fint spor, den er bra fra start, og får den først ryggløpet sitt, ja, da har den altså form til å skrelle. PLUKKES MED PÅ ALT!

V64-2 : 1 Dreamgirl Hall – Har vært veldig fin etter pausen, og det har blitt to enkle seire. La inn en avslutning i 13-fart nest sist, mens den nå sist avsluttet i 12-fart. Er kjapp fra start, den har trukket det beste sporet, og har en veldig fin mulighet til å taue dette rundt om. Motivert favoritt.

V64-3 : 11 Zerozerosette – Har en trist rad, men oss lurer dem ikke. Så nemlig helt fantastisk ut i varmingen før løpet sist, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Gikk fullt godkjent i kulissene etter et passivt opplegg da, men hadde nok uansett svært godt av den blåseren i kroppen etter oppholdet. Her er det billigere i mot, og distansen passer nok også bedre. Vi håper dessuten på at man makser den litt mer i balansen enn hva man gjorde sist. KAN OVERRASKE!

V64-4 : 7 Very Charming – Så sensasjonelt bra ut sist, og den viste en ny side av seg selv da. Bare dundret på, trykket seg til tet runden igjen, og kom helt alene til mål på et svært imponerende sett. WOW! Leverer den slik igjen så blir den ikke enkel å ha med å gjøre. 12 Heylow – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og blir altså meldt på Solvalla direkte. Det forteller oss at den må ha trent bra, for ellers hadde man plukket den ut i et lunsjløp. Er MEGET grunnkapabel, og får stå som en stor outsider direkte! OBS!

V64-5 : 10 Une Etoile Gar – Ser helt uslagbar ut blant hoppene i Sverige, og du verden hvor bra den har vært etter den kom inn på stallen til Nurmos. Har avsluttet i 07-fart to ganger på rappen, og den har fått tre pluss i kanten ved begge anledninger! WOW! Distansen i kveld er neppe et minus, og den taper ikke dette løpet om den leverer som de siste gangene. Vi kan ikke spekulere, og dette er kveldens sikreste banker!

V64-6 : 8 Linus Boy – Jevn finale hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide kommer ut etter pause, og når Nurmos kommer ut med hester etter opphold så er dem klar å levere direkte. Linus Boy er en tøffing, den har vært matchet i vel så tøffe omgivelser som dette, og den er litt spennende direkte etter oppholdet. Det er NÅ denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være oppbrukt…