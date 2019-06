Ny deilig jackpot venter i V64-spillet

Alessandro Gocciadoro har flere fine sjanser på Solvalla i kveld. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Vi fikk virkelig se flott travsport i går både på Jarlsberg og Halmstad. På Jarlsberg var høydepunktet naturligvis duellen mellom Thankful og Hillary B.R. Sistnevnte som forble ubeseiret etter å ha vunnet på 1.09,8. Svært artig på en mandag! Tirsdagen kommer nok ikke til å gi en slik opplevelse, men spillmessig er det masse å ta tak i. Det hele begynner med en spennende internasjonal V4-lunsj fra Bergsåker. Til kvelds er det jackpot i V64-spillet på Solvalla. Her ligger det 876 612 ekstra SEK i sekserpotten. 19:30 er fristen. I Norge er det Forus som kjører V65-omgangen, med start 18:55.

En spennende V64-omgang serveres fra Solvalla tirsdag kveld. Det er som kjent jackpot. 876 612 ekstra SEK i sekserpotten! Vår banker for kvelden kommer allerede ut i den første avdelingen.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V64-1: 6 Ural blir dagens beste banker for oss. Disse syv konkurrentene han møter i dag synes vi han skal slå. Hesten har jo gjort det veldig sterkt på slutten, og er i veldig fin form. Innsatsen nest sist på Örebro, med hardt kjør den første 500-meteren, var voldsom fra dødens. Ural holdt unna og var strålende for dagen. Han gikk et nytt sterkt på kveldens bane nå sist til tredjeplassen. Dagens forutsetninger ser veldig fine ut. Ural er nemlig startrask og er helt klart en tetkandidat. Fra den posisjonen har hesten vunnet syv av ti! Ural fra tet lar seg ikke slås i dag og vi mener dette er en god banker å starte med. Det er nemlig ikke veldig mange av konkurrentene som inneholder noe spesiell form. All in!

V64-2: 8 Nika har gjort noen svært fine innsatser og virker til å være i strålende form. Hesten galopperte med 300 meter igjen sist, men på det tidspunktet hadde Nika masse krefter spart. De to andreplassene hun tok nest sist og tredje sist var to solide innsatser. Seieren fjerde sist, etter å ha havnet helt bakerst, var storartet. Hun bare blåste forbi konkurrentene og vant etter en sisterunde på 13-tallet. Inntrykket på denne hesten er virkelig flott! Klaffer det bare litt med dagens opplegg tror vi hoppa er best. Vårt førstevalg.

V64-3: 1 Zelig Bi kommer fra Gocciadoro-stallen og virker til å være kapabel. Hvor går er egentlig denne? Det er vi faktisk litt usikre på, men innsatsen i Finland nest sist var jo imponerende. Motstanden var vel ikke voldsom den dagen, men han bare reiste unna og vant med 30 meter. I kjent Gocciadoro-stil. Zelig Bi kom så ut på Åby, i et langløp, nå sist. Etter å ha innledet perfekt i andre par utvendig klarte ikke kusk Gocciadoro å sitte stille og sendte frem til dødens. Inn mot den siste svingen virket hesten egentlig sliten da galoppen kom. Zelig Bi fungerte ikke hundre prosent den dagen. Er han på topp i dag er sjansene sikkert gode for en ny seier til italieneren. Sterk favoritt.

4 Burning Man og 8 Winners Bac tar vi med på alle forslag i mot. Førstnevnte er en traver med fin kapasitet. Hesten får i dag Kihlström opp som kusk. Disse to har vært en ekvipasje tidligere, og da ble det seier. 8 Winners Bac får Bjørn Goop opp i vogna. Hesten er i full form og spurtet veldig fint på Vaggeryd senest.

Tre hester bør rekke langt.

V64-4: 5 The Bald Eagle er naturligvis sønnen til Bold Eagle. Dette er virkelig noe for fremtiden. 3-åringen har gått tre løp så langt, og virkelig gjort det sterkt. Inntrykket på Solvalla nå sist var veldig fint. The Bald Eagle spurtet fenomenalt til seier og la inn 11,6 den siste 800-meteren. Utrolig sterkt. Liljendahl-traveren kommer nok ikke til tet i dag, men har vist såpass mye allerede at vi mener det skal være favoritten i løpet.

3 Remain In Light åpnet fort bak bilen på Färjestad senest. Med samme inntrykk blir det nok tet igjen. Derfra kan Svante Båth sin traver vinne. Merk at dette er en hest som har gått med sko og vanlig vogn i alle sine tre første starter. Med andre ord, det er mye å gå på her. Remain In Light er en ordentlig god traver og må regnes på alle seriøse bonger.

V64-5: 4 Hot Chocolate er et tredjevalg og en 16-prosenter når dette tipset skrives i morgentimene tirsdag. Hoppa ga oss virkelig en formbeskjed på Färjestad senest. Det var løp nummer to etter en lang pause. Her kom hun lengste ute i banen og spurtet forrykende. Et meget fint inntrykk. Vi undrer hvordan fjerdesporet i volten vil gå i dag. Men hun har vist fin fart i volten tidligere, og har en god kusk i Carl Johan Jepson. Med en god start på denne sprinten tror vi hun har en god vinnersjanse. Førstevalg!

V64-6: 15 Visa As vet vi er god. Denne Gocciadoro-traveren har imponert oss ved flere tilfeller i Sverige. Tredje sist på Solvalla var vår faste Sverige-ekspert, Rolf Lerum, ute å meldte at dette var en voldsom traver. Hesten vant løpet med halve oppløpet da. Gangen etter var hooppa enorm på Åby og vant veldig enkelt. Nå sist galopperte hesten som vinner ut av den siste svingen. Det er ingen tvil om at Visa As har bekymringer med aksjonen sin innimellom og det uroer oss. Hesten vinner nok dette løpet feilfritt, men galoppen kom ikke som noe overraskelse for oss sist.

Vi tror enten 2 Real Masterpiece eller 7 Lass Revenue sitter tidlig i tet her. Begge er raske og det er vanskelig å velge en. Begge har dog vist veldig fin form den siste tiden, og fra tet kan det holde helt inn. De tøffeste konkurrentene står nemlig bakre rekker. Vi tar med begge hestene.

