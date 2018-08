Our Last Summer sørger for ny Derbyfest på Øvrevoll

Our Last Summer og Rafael Schistl vant Oslo Cup på Øvrevoll 12. juli. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll og landets eneste galoppbane byr opp til fest. Det er internasjonal V64, det er også både V5 og V4. Søndagen byr også på internasjonal V75 fra Charlottenlund i Danmark, det er danske travderbyet skal kjøres. Søndag kveld byr Leangen på en feiende flott internasjonal V65-omgang.



Øvrevoll har følgende tidsskjema søndag:

V5 (løp 2 til løp 6): spillestopp kl 13.25

V64 (løp 5 til løp 10): spillestopp kl 15:00

V4 (løp 7 til løp 10): spillestopp kl 15.50)



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens V64-banker denne søndagen kommer ut i V64-3 og heter 6 Our Last Summer. Det er hesten som vant Derby for to år siden og sørget for kjempeklaff i V65.



Eventyrlig suksess på Øvrevoll derbysøndagen i 2016

Derbydagen på Øvrevoll i 2016, ble en eventyrlig suksess for Nettavisens galoppeksperter. V65-forslaget her på Nettavisen med innl.pris kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 21 372 kroner. 10. valget 3 Palermo var krysset på kun seks hester i V65-3 og storfavoritten Our Last Summer tok seg som ventet av Norsk Derby i V65-5.

31 andelslag med seks rette på Eksperten

Hele 31 andelslag på Eksperten fikk ta del i suksessen.

Fire andelslag med 5 andeler a kr 200 - utbetaling kr 21 372

Fem andelslag med 4 andeler a kr 250 - utbetaling kr 21 372

Tre andelslag med 10 andeler a kr 100 - utbetaling kr 21 372

Fire andelslag med 5 andeler a kr 300 - utbetaling kr 22 632

Fem andelslag med 4 andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 577

To andelslag med 4 andeler a kr 899 - utbetaling kr 24 522

Seks systemspill med 4 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 20 andeler a kr 1000 - utbetaling kr 24 522

Ett systemspill med 4 andeler a kr 2000 - utbetaling kr 26 727

Totalt spilte Nettavisen inn formidable 744 017 kroner av en omsetning på ca 100 000 kroner på Eksperten til V65-omgangen på søndag

Tok nesten hele sekserpotten 4. august

Nevnte Our Last Summer innfridde også som Nettavisens V65-banker 4. august 2016 og den dagen tok Nettavisens galoppeksperter 80 prosent av sekserpotten på Øvrevoll, da fire av de fem kupongene som fikk seks rette den dagen, ble komponert av Nettavisen. Fire systemer ble solgt på Eksperten, og samtlige fikk seks riktige. To systemer kostet kr 6 000 (fire andeler a 1 500), og to systemer kostet 4 000 (fire andeler a 1000). Systemene betalte ut 92 542 kr per stk.

Birger og Mortens vurderinger til V64-løpene på Øvrevoll søndag:

Marit Sveaas Minneløp (V64-3/V4-1) har i våre øyne 6 Our Last Summer som en relativt klar favoritt. Så flott ut i galoppen tirsdag, og i Oslo Cup var han totalt overlegen. Har tatt alle sine syv seire på Øvrevoll, så der liker han seg. Bak ham er det veldig åpent, og for oss er det litt en hest eller mange. Vi har hatt herlig suksess med Our Last Summer tidligere og satser på dacapo søndag. I V64-spillet bankerspiller vi 6 Our Last Summer i V64-3.

V5-4/V64-1:

I dette sprintløp står 9 Backcountry og 10 Vortex veldig fint til. De er dessuten hester som alltid gir sitt aller beste. Vi tror det kan bli Nathalie Mortensens største dag i galoppen som jockey, det hadde vært fortjent. Men 4 Seaside Song, 6 Viscount Barfield og 11 Tinnitus kan blande seg i leken, kanskje også 8 Land's End. Tinnitus vant løpet i fjor og hadde ikke vist all verden på forhånd.

V64-4/V4-2:

Vi mener at to hester skiller seg ut. Klart best til nå har 12 Shake the Disease vært. Prøvde seg i Svensk Derby, men står ikke 2400 meter og lenger. Før det var han knallgod mot mye bedre hester enn han møter nå. Men det er første gang på reise og første gang på gress. Men overgangen fra sand til gress går ofte bra, det er verre motsatt vei for mange hester. Verste motbudet mener vi 4 Ginseng er. Har slått flesteparten av disse hestene. Får på fleksible blinkers, som han har reagert positivt på. På ryggen sitter en viss Carlos Lopez. Vant ti løp på Derbydagene i Sverige og Danmark, er alltid fremme når det gjelder storløp. Vi står på disse to på samtlige V64-forslag samt på samtlige V4-forslag.

V64-5/V4-3:

Niels Petersen har fire hester til start i Norsk Derby, men vi tror kun 9 Square de Luynes og 2 Nordic Defense kan vinne. Til gjengjeld tror vi mye på denne duoen. De står distanse, løper godt på Øvrevoll og er i aller beste skikk. Vi tar sjansen og låser V64-5 på disse, og bruker 9 Square de Luynes som vår DD-banker.



4 Duca di Como, 6 Queen Estoril og 8 Learn by Heart er gode, men de har ikke sett som om 2400 meter skulle være noen fordel. I Derby blir det alltid hardt tempo, ikke noe lureløp. 11 I and I har ikke vært god nok i år, men Wido Neuroth har 20 Derbyseire, og stallens form peker rett opp. Vi tror ikke på hestene 5, 12, 13 og 15, de øvrige er ikke uten mulighet. Men mest tror vi på Petersen.

Når det gjelder V64-2 og V64-6 så ser begge disse løpene vidåpne ut på forhånd. Vi tar med seks og sju hester i V64-2, mens vi tar med alle 14 startende på det største V64-forslaget i V64-6.

Litt om V5:

Både V64-1 og V64-2 er med i V5-spillet (V5-4 og V5-5). I V5-spillet som starter kl 13.25 har de beste hoppene sitt eget løp (V5-2). 7 Icecapada har vunnet løpet de to siste årene. Men nå møter hun 3 High as a Kite, som vant Norsk Derby i fjor. Vi hadde suksess med å spille Appelina foran Icecapada sist, men på 2400 meter er sistnevnte oftest den beste. Setter henne først, men High as a Kite er god nok til å være en gardering og en dobbeltbanker ser opplagt ut i V5-2. Angel Love er tredjevalg, men hun har aldri vært i nærheten av Icecapada når de har møtt hverandre.

