På Visby tror vi ikke V64-bankeren taper

Dragster kommer ut på sin beste distanse på Visby i dag. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com.

En ny dag er for tur, og nok en gang skal det kjøres masse travløp. Dagens travdag starter opp med en internasjonal V4-omgang fra Jägersro. 12:20 må bongene være inne. I Sverige kjøres kveldens V64-omgang fra Visby. 19:30 er som vanlig fristen. Her hjemme i Norge er det Momarken som er vertskap for tirsdagens V65-omgang. Det er jackpot med 268 455 ekstra kroner i sekserpotten. Bongene må inn før 18:55 her. Husk at det er jackpot i V75 Bonus (i morgen) og midtsommertrav på Leangen med gulljackpot i V75-spillet på lørdag.

Nå er det fullt fokus inn mot V64-omgangen på Visby. Vi liker omgangen og løpene. Det er fine hester, men også spillemessig spennende. En fin blanding.

Vi har følgende å by på:

V64-2: 5 Sebastian Hall blir dagens beste banker for oss på Visby i kveld. Siden august i fjor har vallaken startet 15 ganger i monte. Det har endt i hele syv seire. Og i dag synes jeg Sebastian møter på veldig overkommelig motstand. Innsatsen sist var fullt godkjent. Det ble vanskelig å vinne løpet slik det ble ridd. Når Västerbo Tristan avsluttet så fort, så kunne ikke Sebastian hente inn denne. Før det ble det tre veldig fine seire i monte. Det er ingen Västerbo Tristan med i dagens løp slik jeg kan se. I tillegg har Sebastian Hall et bedre spor og er tidlig fremme. Meget god vinnersjanse. All in!

V64-1: 4 Helios K startet for 41. gang i karrieren sist. Og det var første gang uten sko på alle føttene. Hvis du lurer på om det hadde noe effekt? Ja! 8-åringen gjorde et svært fint løp. Det ble fjerdespor rundt den første svingen og deretter tredjespor resten av løpet. Innsatsen til andreplassen var strålende. Det kan vel ikke bli annet enn skoløs i dag? Vi gleder oss til å se denne igjen, og med samme innsats er sjansene for seier fine.

V64-3: 2 Lisa Will har vist tegn på at formen er på riktig vei i flere innsatser. Derfor var det egentlig alt annet enn overraskende for oss at hesten var velifg god til seier sist. Fra tredje utvendig ble hoppa sendt i angrep på siste bortre, og ut mot oppløpet reiste bare hesten fra konkurrente og vant enkelt. I dag står Lisa Will på strek i volten, og i dag er distansen 2620 meter. Det er første gang hesten starter over denne distansen, men det virker som det er fin styrke i hoppa. Petter Karlsson synes vi kjører veldig bra, og han vinner ofte løp på Visby. Fra strek tror vi Lisa Will kan lede løpet hele veien. Motivert tipsener!

10 Enjoy's Topnotch imponerte stort sist. Etter å ha kjørt veldig fort på siste bortre med 6 Jaguar Zon på utsiden, holdt vallaken strålende inn i mål. Seieren ble veldig enkel, og Jaguar Zon (som nå er favoritt i dette løpet) var langt bak i mål. Enjoy's Topnotch er en ordentlig fin traver som er i strålende orden. Må med på alt av bonger.

Disse to hestene mener vi kan prøves som et helfrekt lås!

V64-4: 2 Dragster er det vi kan kalle en spesialsprinter. Etter et mislykket Frankrike-opphold har hesten nå gjort to starter på svensk jord. I den første starten, på Jägersro, ble vi virkelig imponert av han. Fulgte ryggen til Jairo svært godt til andreplassen da. Dragster så rett og slett strålende ut. Kom så ut mot gode hester over mellomdistanse sist, og ble sliten over oppløpet. Han har nå gått disse to løpene med sko, og det ryktes om at disse nå skal av. Det store spørsmålet er om han kommer seg forbi 1 Xlnt Chili Tripel på startsiden? Vi er usikre, men gjør han det er det en stor vinnersjanse. Vårt førstevalg.

6 Våstrerboonthenews er virkelig en hedershest. Skulle 1 Xlnt Chili Tripel klare å ta i mot 2 Dragster vil dette være en stor fordel for Västerboonthenews. Da tror vi den vinner. Må regnes uansett. Jeg tar og med 1 Xlnt Chili Tripel. Hesten er dårligere enn både 2 og 6, men med maks klaff kan det gå. Hesten har tent til hos Fredrik Persson.

V64-5: 2 Edrica er en flott Love You-datter som kom ut uten sko for først gang på Solvalla nest sist. Og hvilket inntrykk det var på hesten! På en fin 15-tid bar spant hun fra motstanden og vant med masse krefter spart. Kom så ut i Gävle sist - med sko - og presterte ikke i nærheten av like bra. Inntrykket var ikke der. Vi tror det fort blir uten sko i dag, men mot dagens motstand er hun ikke avhengig av det. Skulle hun prestere som nest sist må vinnersjansene være store. Innsatsen sist, og uvissheten om hvilken balanse det blir, gjør at vi mener det er mer et objekt enn noe bankerkandidat.

1 Ottilia Fri fortjener noen ord. Hesten har tatt tre av tre seire så langt i karrieren. Det har enda ikke vært mulig å se hesten være sliten, og det er nok mer å gå på. Må naturligvis med på alle bonger.

1 og 2 har gode muligheter til å gjøre opp, men vi tar med 5 Önas Nelly og 7 Hasty Helene på alle forslag.

V64-6: 6 Forever Newport kan være en deilig kupongrenser i den siste avdelingen. Vi vet at denne hesten har finfin kapasitet, og nå virker formen virkelig til å være i orden. Spurten på Mantorp sist var svært positiv. Etter å ha fått fritt frem ut mot oppløpet henter 7-åringen mye på hestene foran. Over mål var det overlydsfart på vallaken. I dette løpet som er for damekusker har Forever Newport fått en flink kusk i Kajsa Ljunghager. Med litt klaff er hesten på foto. Når dette tipset skrives er han spilt på to prosent! Det er utrolig.

