Saftig V64-jackpot med 1,1 millioner ekstra

Evaluate og kusk Stefan Melander. Tirsdag kommer de ut på Solvalla. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En spennende tirsdag venter, og som vanlig begynner moroa i Sverige kl.12.20. Solänget står for tirsdagens V4-lunsj. Om kvelden er det Forus som er først ut, og her begynner V65-1 kl.18.55. På Solvalla skjer dagens store høydepunkt, og det er altså JACKPOT I V64-SPILLET med over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. V64-omgangen på Solvalla begynner kl.19.30.



V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975 betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Solvalla byr på en knallfin JACKPOTOMGANG denne kvelden, og det ligger altså vel 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. 5 Evaluate er nok dagens sikreste banker, og den står alene på de flate bongene. På systemet plukker vi også med nykommeren 6 Lawmaker i samme løp. Ellers er det bare å sjekke ut følgende snadder til løpene i kveld:



V64-1 : 5 Evaluate – Innledet svært lovende når den kom til Sverige, men den har vel kanskje ikke greid å følge helt opp, og levert på et såpass høyt nivå som man hadde håpet? Hadde nok litt krefter igjen sist for den reagerte veldig når proppene ble trukket. Her har Melander med to stallhester innvendig for Evaluate, og det er klart at dette ser veldig bra ut på forhånd. Motivert favoritt som trolig bare vinner. 6 Lawmaker – Er hesten man skal passe om man spekulerer. Kommer ut i regi Hans G. Eriksson, den har trent 12,5/1600m, og rapportene går i dur. Er neppe veldig mye dårligere enn storfavoritten, og den skal altså bli spennende å se i kveld.

V64-2 : 10 Digital Summit – Var merkbart forbedret når man valgte å rykke skoene foran sist, og den spurtet knallsterkt innvendig på oppløpet da. Hentet mange lengder, og var alt annet enn tom over mål. Skulle Melander kanskje rykke alle skoene i kveld, ja, da kan fakta dette bli meget spennende. Prøves som et mulig supersjokk, men sjekk gjerne balanseinfo før bongen leveres.

V64-3 : 10 Galileo AM – Er VELDIG bra, og dessuten under en rivende utvikling. Var helt overlegen fra dødens sist, og kom da alene til mål etter en siste 800m etter 11,6. Går nok en lav 13-tid om det blir tempo på forestillingen, og det er det ikke mange i dette feltet som kan straffe. OBS! 6 Admiral Knick – Feilet sist, og den er urutinert. Det er dog solid kapasitet i denne, og det at den nå får pisken med seg burde være et stort pluss. Er en klar outsider i et veldig jevnt løp.

V64-4 : 14 Malkin – Har en billig oppgave foran seg, og det kan utmerket bare være slik at den runder en gjeng som dette. Den var helt rå etter pause tredje sist, ikke like god nest sist, mens den nå sist ble sittende fast i kulissene. Skal stå først på ranken. 11 Tucon Dei Greppi – Blir uspilt her, og dette er et veldig langskudd. Har gjort to løp etter den kom til Sverige, og den var enormt forbedret sist. Feilet da i angrep, tapte mye, men kom forrykende tilbake nedover oppløpet, og hadde masse krefter igjen over mål. Skal følges nøye fremover, og det er en litt artig skrell å plukke med på bongen.

V64-5 : 4 Vainqueur R.P. – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og storformen er nok ikke veldig langt unna. Gikk et bunnsolid løp etter en ganske grov startgalopp sist, og vi gav den et pluss i kanten. Her er den veldig riktig ute når det gjelder motstand, og uten noe tull på veien kan dette fort være en sikker vinner. SPILLES!

V64-6 : 7 Vega Etoile – Var OK sist, og tapte for to gode da. Er billigere ute enn noen gang her, den er enormt kuskeplusset med Björn Goop, og mot en særdeles billig gjeng skal dette dreie seg om en stor sjanse. Var 14 ganger blant de to beste i fjor, og den er ordentlig bra på sitt beste. Vi er veldig inne på at årets første seier kommer i kveld, og dette er en hest vi tror MYE på i finalen!