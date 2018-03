Saftig V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra

Björn Goop er aktuell i dagens jackpotomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Hagmyren: Herlig V4-omgang med et stort potensial

V65 Leangen: Seiersmaskinen slår tilbake

Oddstips 1: Klar fordel Portugal mot Nederland

Oddstips 2: Norge er på rett vei

VikingLotto fredag: Nordmann vant 167 mill i Eurojackpot

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

Påskeuken venter, og det er virkelig en forrykende uke vi har foran oss. Vi skal blant annet gjennom fire dager med V75, og på Romme 1. april blir det en multijackpot i V75-spillet med MINIMUM 32 534 680 ekstra i sjuerpotten. De fire INTERNASJONALE V75-omgangene som skal kjøres denne uken er som følger:

* 29. mars: Gävle - V75-1 starter kl.19.30.

* 30. mars: Färjestad - V75-1 starter kl.15.00

* 31. mars: Klosterskogen - V75-1 starter kl.15.00

* 1. april: Romme - V75-1 starter kl.16.20

Vi i Nettavisen kommer naturligvis å ha fyldige tips til samtlige V75-omganger.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro serverer en deilig V64-jackpot direkte denne uken, og det ligger altså over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Vi byr på en solid banker samt mye annet snadder. Norgeskjenningen Windy Ammik (V64-1) er nå kommet inn på stallen til Björn Goop, og vi likte den skarpt mot tøffere hester enn dette sist. Dette er dagens beste banker. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 1 Windy Ammik – Har et rent gaveløp foran seg i V64-innledningen, og dagens beste banker kommer altså ut direkte. I årsdebuten sist fullførte den godkjent fra tet, og på klokken stod det 11,3 s 800m. Aksjonsmessig har vel den aldri fungert bedre tidligere, og vi gav den et klart pluss i kanten. Glem ikke at vi her snakker om en traver som ble toer i fjorårets NM for hopper, og da tapte den kun for I Love Paris. Her møter Windy Ammik en gjeng medhengere, og den vil normalt åpne såpass kjapt at den neppe vil bli fast. Dette skal dreie seg om tidlig tet og slutt, eller direkte tet og slutt. ALL IN!

V64-2 : 7 Roll The Dice – Er en 4-åring som utvikler seg fint for tiden, og den duger godt i det grunnlaget som den står inne i. Stod 20m bak 2 Othello Brodde sist, måtte gjøre all jobb selv, men tapte likevel kun knepent for en smygkjørt Othello Brodde. Har styrken som sitt fremste våpen, og med slike hester er det ikke farlig å spille kusker som ikke er på Goop sitt nivå… Kan vinne dette fra dødens, og den må med på alt!

V64-3 : 3 Harmon Boko – Et tynt 4-åringsløp, og her er det normalt et greit skille på de beste kontra de nest beste. Hesten vi plasserer først fullførte fint sist, og da skal man huske på at den kun hadde hester som Eldorado B + Global Un Poco foran seg i mål. Møter ikke noen av et slikt kaliber her. Er dessuten stabil, den har fått et bra spor, og den kan neppe få en bedre oppgave enn dette. SKAL STÅ FØRST!

V64-4 : 8 Smekeruds Javelin – Har fått seg et par nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og den virker å være skikkelig pågang. Nå sist ble den tatt helt bort på siste bortre, og den fikk «en mil» frem. Avsluttet knallsterkt nedover oppløpet, og på klokken vår stod det 13,0 s 700m med krefter igjen. Gjør seg ikke bort om det bare skulle klaffe på veien, og vi roper et varsko!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 3 Minnestads Ecuador – Er en veldig bra hest i grunnlaget, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Vi likte dog ikke at den ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, for det kan ha kostet mer enn det smakte. Blir en av dagens tyngste favoritter, men vi nøyer oss med å sette den først. PS. 9 Kemas Barolo – Gikk et greit løp etter en lengre pause sist, og normalt skal den blåseren ha gjort godt. Til denne starten rykkes skoene om banen blir bra, og det passer nok Kemas Barolo veldig bra. Kontio opp er perfekt på en hest som dette, og den tas med på alt. PASSES!

V64-6 : 15 Digital Promise – Småskummel finale, og her kan det være smart å gardere bredt. Hesten vi prøver oss med hadde 4,9% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut, og det mener vi bestemt er for lite. Nå sist moste den lederen fra dødens, men plundrer, og feilet som slått tidlig på oppløpet. Hadde dog vært blant de fire beste, og uten denne galoppen hadde den landet på ca 14,8/2140ma. Kusken er ikke veldig enkel å sveive inn, men med flyt er dette en av de bedre hestene i feltet, og den skal tas på alvor.