Saftig V64-jackpot med 1,6 millioner ekstra

Ole Johan Østre og Troll Ronja. Mandag kommer de ut på Färjestad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75'en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.



Med under en mnd til jul så smaker ikke noe bedre enn noen oppturer på spillet, og i dag skal vi prøve oss både i Norge og Sverige. Først ut skal det dreie seg om lunsj til Mantorp med start kl.12.20. Deretter blir det V65 fra Drammen, og her er man som vanlig i gang kl.18.55. Färjestad står for det klare høydepunktet mandag, og det er altså duket for en SAFTIG V64-JACKPOT med over 1,6 millioner ekstra. Løpene begynner kl.19.30.

Når det gjelder omgangen på Färjestad så er den ikke spesielt lettløst, og dette kan fort gi meget bra betalt. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 5 Bobbery – Tet, og slutt? Bobbery har kommet veldig godt overens med Linda Sedström, og den har gjort flere meget fine løp for henne. Formen til Bobbery virker dessuten å være veldig bra, og sist kom den til mål med litt krefter igjen. Er veldig kjapp i vei, og spor 4/5 er de beste sporene over mellomdistanse på Färjestad. Vi er veldig inne på at den FLYR til tet, og siden er dette hesten å slå. SPILLES!

V64-2 : 7 Twigs Florikash – Er en fin hoppe som stadig virker å bli bedre. Fikk aldri sjansene før det var for sent sist, og den kom til mål med krefter igjen på tanken. Tiden må sees i lys av en dårlig bane. Kan åpne, og sporet passer perfekt. Her lukter det et offensivt opplegg med Kontio, og den må ha en bra sjanse i omgivelser som dette.

Dagens beste banker:

V64-3 : 4 Troll Ronja – Er en helt fantastisk hoppe som dessuten utvikler seg hele tiden. Var klin overlegen på Sørlandet nest sist, og den var også helt overlegen på Biri sist. Vi tror den kan under 26 på distansen, den har normalt fordel av pisk (første gang), og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Vinner om den leverer som den har gjort over en lengre periode nå, og vi kan ikke gjøre annet enn å anbefale et bankerspill.

V64-4 : 4 Au Gratin – Åpent oppgjør med flere mulige godbiter. Hesten vi plasserer knepent først har egentlig spart seg opp til en seier, og den var tapper fra dødens mot en såpass god hest som Concrete Dee sist. Møter ingen i nærheten av et slikt kaliber her, og med bare litt klaff burde den være HET! 7 Syntax Broline – Kom i ganske stor fart sist, men huket så hjul på oppløpet, og dermed ble det ikke noe bedre enn en sjetteplass. Gangen før var den helt strålende etter startgalopp (15/2000m), og dette er en hest som er bedre enn raden. MÅ PASSES!

V64-5 : 2 Grand Illusion – Blir hardt betrodd her, og det kan fort være slik at den bare vinner. Har gjort to løp etter den kom inn på stallen til Björn Goop, og den har levert fine innsatser. Med BG som kusk hadde vi nok banket, men det gjør vi ikke med Jörgen S. Wallin. Motivert, men… 5 Uncle De Poggio – Hadde et strålende fjorår, men har ikke greid å følge opp i år. Formen er dog bedre enn raden, og sist viste den 10,5 s 800m i kulissene. Kontio burde passe på denne, og vi dobler opp a-gruppen.

V64-6 : 14 NY Diamondinthesky – Ser ut til å bli helt glemt i finalen, men hvorfor blir den egentlig det? Vi snakker om den beste hesten i finalen, og vi likte den første gang ut for ny trener sist. Var ikke tom over mål, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Har vært litt tjukk, så den burde gå en del frem med løp i kroppen. Har matchet vel så gode hester som dette gjennom store deler av karrieren sin, og den må opplagt ikke undervurderes i omgivelser som dette. TAS MED PÅ ALT!