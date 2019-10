Saftig V64-jackpot med 967 909 ekstra i sekserpotten

Dagfinn Aarum er aktuell i kveldens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Nye supertips fra Lerum - sjekket du V75-tipsene på Solvalla 29. september?

Kavata Käll (6-valg) ble lansert som et spennende objekt. Global Trustworthy (2-valg), og JH Respons (3-valg) stod begge først på vår rank. Etter seks avdelinger var verdien Kr.17 430, og da satt den LILLE BONGEN på Nettavisen (Kr.216) igjen med et bankerspill på Callmesally i finalen. Den var solid, men ble dessverre bare nummer to. Derfor ble det kun en trøstegevinst på Kr.2 342, men hadde vår banker vunnet i finalen, ja, da hadde vår minste bong betalt ut ca 30 000 med seksere og femmere.



Lerum med knallsterke V75-tips på Leangen 28. september!

Voje Piril (3-valg), og Golden Dream ME (3-valg) var begge vårt ENESTE A-VALG! Magnums Othello innfridde som vår beste banker. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.

Bollnäs står for kveldens V64-omgang, og det er en flott omgang som venter. At vi også har en JACKPOT på knappe millionen gjør oss ikke mindre sugen på denne omgangen. Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V64-5. Formbomben 1 Food Money bør ha en alle tideres mulighet å lede sitt løp fra start til mål. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V64-1 : 6 Fleet Admiral – Er feltes beste hest, og den runder en gjeng som dette om den leverer på sitt beste. Et lite felt er dessuten et stort pluss. Nå sist hadde den en helt iskald oppgave, og stod altså 40m bak kanonen Power. Rapportene på den etter en kort treningsperiode er bare positive, og dette er et løp den fakta bare bør vinne. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN! 1 Patricks Princess – Står 40m foran, og vær litt OBS på at denne ikke var veldig mye slått av en såpass god hest som Djokovic fra likestart nest sist. Hadde man plassert inn Djokovic på strek her så hadde den vært helt klink…

V64-2 : 2 Lill Brisa – Spennende kaldblodsløp hvor vi plukker med oss litt hester. Ideen er LYNRASK, og følger bilen fra start. Selv om 1 Löv Teddy også er veldig kjapp så blir vi ikke overrasket om det er Lill Brisa som kommer seg foran. Var dessuten GOD på en krevende bane etter pause sist, og formen virker å være veldig bra. En kjapp sprint er normalt et klart pluss, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt!

V64-3 : 11 Tyson Bi – Er BETYDELIG bedre enn raden, og en seier må være rett rundt hjørnet. Har altså fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den virker i en ordentlig bra form. Sist gikk den PIGG i mål etter veldig sene luker, og det blir nok et noe mer offensivt opplegg nå. Motstanden skremmer ikke veldig, og dette er dessuten en hest som er HERDET mot tøff motstand. PASSES!

V64-4 : 12 Winnie The Pooh – Her er det ELENDIG klasse på hestene, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår ide er i en meget bra form, og sist kom seieren. Gangen før kom den til mål med litt krefter igjen, og da viste klokken 11,3 s 800m. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi iler til med tipsnikken.

V64-5 : 1 Food Money – Blir vår alenestrek i en ellers svært spennende V64-omgang. Denne har rett og slett løftet seg, og tatt ytterligere skritt som 11-åring. Slikt er veldig uvanlig å se, spesielt når det dreier seg om en vallak. Tapte knepent sist, men da ble det kjørt trangt, og den kunne fakta ha plukket ned 2 Canari Match visst ikke. Gangen før jogget den 09,8 fra tet, mens den tredje sist gikk 11,6/1700m fra dødens i Arvika… Følger bilen fra start, og fra tet er dette hesten å slå. VI BANKER!

V64-6 : 8 Super Gullet – Er en humørhest, men den er fakta veldig bra, og SUPERSPEEDIG når den først finner formen, som nå. Var enorm i monteløpet sist, den spurtet sterkt for eieren nest sist, mens den var helt strålende etter galopp tredje sist. Var da ute mot Troll Solen/Professor ØK, og et tøffere lag enn hva den møter nå. Er dessuten kjapp i vei, og her vil den få gratis kontakt med streken. Leverer den på sitt beste igjen så er den altså god nok til å skrelle med Oskar J!