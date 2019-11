Saftig V64-jackpot med nesten en million ekstra

Rikard N. Skoglund er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Färjestad: Jakobsson sitter på nøkkelen



Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums lille V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

Lerums SJOKKVINNER sørget for luketømming i V4-spillet 25. oktober!

8-valget Simb Triumph (V4-4) stod først på ranken, og solid info ble gitt. Den LILLE V4-bongen til Kr.160 satt som spikret, og betalte ut fine Kr.1 152,-. Tok du rygg på følgende info til Kalmar fredag?

12 Simb Triumph (V4-4) – Er VELDIG bra, men blir likevel kraftig undervurdert i finalen. Sporet på en kjapp sprint trekker naturligvis ned, men motstanden er billig, og med tempo blir vårt drag skummel for noen og enhver. Så meget fin ut etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen da. Kan blåse alt med tempo, og vi velger å varsle skarpt for denne bortglemte ideen.

Lerum med ny V4-fest - Kr.216 ble til Kr.4 168!

Alt av V4-bonger satt til Gävle 24. oktober, og den minste bongen på Kr.216 betalte altså ut Kr.4 168,- Nordsjø Odin kunne naturligvis ikke tape, og når godbiten, Lome Brage (3-valg), innfridde i finalen, ja, da ble det særdeles enkelt!



Lerum med LUNSJFEST på Axevalla 22. oktober!

V4-tipsene satt som spikret i lunsjen, og den MINSTE BONGEN på Kr.240 betalte ut meget fine Kr.3 466,-. Global Wonderland innfridde som en banker av stål!

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Örebro innleder NOVEMBER med en herlig V64-JACKPOT, og det ligger altså en knapp million ekstra i sekserpotten. Chapter N. Deo (V64-1) har en særdeles overkommelig oppgave foran seg i innledningsløpet, og er den bare frisk for dagen så tror vi den vinner selv om den skulle havne utvendig leder. Dette er dagens beste banker. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Chapter N. Deo – Har en PERFEKT oppgave foran seg i kveld, og den har normalt en STOR sjanse uansett hvordan dette løpet blir kjørt. Har hatt en liten pause siden det siste løpet, men Reden pleier å ha dem klare direkte, og det er nok også Chapter N. Deo. Motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V64-2 : 7 Don’t Be Weak – Leverte en herlig debut, og via kraftfulle kliv i 11-fart avgjorde den sikkert. Stod dog til 11x flesket, og dermed har ikke rapportene vært veldig bra på den før det løpet. Vi vil gjerne se den i noen løp til før vi går ALL IN, og nøyer oss med å sette den først på ranken. Løpet ellers er småskummelt, og det kan være smart å plukke med seg noen hester.

V64-3 : 3 Zolo Sensation – Var meget bra i sommer, men mistet så formen, og ble tatt ut av løpene. Nå går rapportene i dur, den har en riktig oppgave foran seg, og skal helt klart regnes direkte. KAN SKRELLE! 9 Colonello – Dette er ingen dårlig hest, og får den bare løpene som den skal ha, ja, da pleier den å dukke opp på foto. Gikk klart bra sist, og formen er slett ikke verst. Plukkes også tidlig på som en mulig SKRELL.

V64-4 : 4 Mint Sånna – Er BRENNKVIKK fra start, og fyker nok til tet. Vant enkelt på en bra tid sist da banen ikke var spesielt bra. Går nok ned mot 15,0 på en god bane, og i svært billige omgivelser så tror vi på en TOPP MULIGHET! Tet og slutt?

V64-5 : 10 Star’s Fighter – Her blir 6 Domino Brick knallhardt betrodd, den kan naturligvis vinne, men vi stoler ikke 100% på den. Draget vårt likte vi etter pause sist, og den spurtet bra tilslutt. Kom til mål med krefter igjen, og var forbedret etter oppholdet. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og løser det seg bare fra et dårlig spor så burde den dukke opp helt der fremme. OBS!

V64-6 : 8 Västerbo Jolene – Er BEST, men rader ikke akkurat opp, og det kan dessuten koste litt å komme seg foran her. Helt OK favoritt, men ingen hest vi tør å gå ALL IN på. Det finnes nemlig svært formsterke motbud, og vi plukker med oss noen hester i en spennende finale.