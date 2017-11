Saftig V64-jackpot med over en million ekstra

Björn Goop er aktuell i dagens V64-jackpotomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Strålende V5-lunsj på Bjerke

V4 Halmstad: Deilig lunsj i Halmstad

V65 Leangen: Veronikas tøffing moser alle

Oddstips: Mandagsdobbel til over fire ganger pengene

Vi har en helt strålende uke foran oss, og på Jarlsberg lørdag er det duket for GULLJACKPOT i V75-spillet. Det betyr DOBBEL-SJUERPOTT, og enorme kroner å spille om! Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik, og allerede kl.11.10 blir det V5-lunsj på Bjerke. Deretter er det Halmstad sin tur kl.12.20, og her er det duket for et deilig V4-spill. Leangen byr kl.18.50 på en internasjonal V65-omgang, men dagens store høydepunkt, ja, det skjer kl.19.25. Örebro knaller nemlig til med en STOR V64-JACKPOTOMGANG, og det ligger hele 1 078 387 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro byr på en herlig V64-jackpotomgang denne kvelden, og det ligger altså knappe 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. Sheriff Bi i V64-innledningen ble den vi tilslutt landet på som banker, for leverer den på sitt beste, ja, da skal den bare vinne et løp som dette.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Sheriff Bi – Var meget god etter pause nest sist, og den jogget da 13,6 med krefter igjen. Nå sist var den langt svakere, og selv om den kun tapte for en kanon så var den ikke på topp. Rapportene på den før denne oppgaven er oppløftende, og sjansene for at det dreier seg om tet og slutt er naturligvis store. Vinner dette løpet om den er tilbake på sitt beste, og det er snakk om en soleklart motivert storfavoritt.

V64-2 : 6 All Of Marke – Kim Moberg er supertalentet blant de yngre jentene i Sverige, og hun er inne i sitt beste år med over 1,2 millioner innkjørt (18% seire). I fjor hadde hun 26% seire, men kjørt da inn mindre penger. Her får hun sjansen bak en hoppe som slett ikke er verst, og sist fullførte den veldig fint via 13,9 s 800m. Gjør seg ikke bort med klaff her, og som for lite spilt må vi bare varsle. PS. 10 Pomypom – Er ikke 100% i gangen, men den har kapasitet som rekker en bra bit, og kusken har skrellet med den før. Blir ikke spilt, men fungerer den kan den sjokke.

V64-3 : 7 Ribaude/11 Ready K.K. Hall – To hester skiller seg klart ut her, og vi låser derfor dette løpet tynt. Ribaude var tapper i nederlaget sist, mens den var helt enorm til seier nest sist. Er veldig grunnkapabel, og mye bedre enn det grunnlaget den har på konto. 11 Ready K.K. Hall dummet seg ut lenge før bilen slapp feltet sist (varm i toppen, er etter Ready Cash), og det er slik som kan skje. Var helt “spinnvilt” god når den vant tredje sist, og dette har blitt som en ny hest etter at man rykket skoene. DOBBELTBANKER!

V64-4 : 10 Poem In Motion – Satt fast med vinnerkrefter nest sist, mens den nå sist aldri ble kjørt med, og den ble sittende fast i kulissene. Virker å være på vei opp i form, og den skal ha en bra sjanse til å plukke ned en overkommelig gjeng. 3 Witty – Er en hoppe som kan litt, og har den en av sine bedre dager kan den overraske. Står dessuten veldig fint til her, og som uspilt er den artig å ha med på bongen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 2 Vinder – Kan taue dette løpet rundt om, om den bare leverer på sitt beste. Nå sist ble den plukket ned, men var uansett OK i nederlaget. Drømmebetingelser på mandag, og vi iler til med tipsnikken. 10 Spotlite Son M.L. – Er god nok på kapasitet, men har ikke sprudlet veldig på slutten, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Her er det ikke veldig hardt i mot, og som bortimot uspilt tar vi den med på bongen.

V64-6 : 3 Another Dream – Får normalt gratis tet her, og da trenger den ikke å bli veldig enkel å plukke ned. Holdt klart godkjent etter pause sist, og da var det gode Seal Kronos som vant løpet. Vi liker strekhester i løp som dette, og det skal en meget god prestasjon fra feks 10 Swimming Pool om den skal greie å plukke ned vår tipsener. OBS!