Saftig V64-jackpot med over en million ekstra

Björn Goop er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en særdeles innholdsrik uke foran oss, og her finnes det en rekke høydepunkter! Allerede mandag er det JACKPOT i V64-SPILLET, og det ligger hele 1 089 132 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det JACKPOT I V75-SPILLET på Jarlsberg, og her ligger det 973 751 ekstra i sjuerpotten. Lørdag er det GULLJACKPOT I V75-SPILLET på Forus, og det betyr dobbel sjuerpott! Som om ikke dette er nok så venter det også en EKSTRA V75-OMGANG fra Boden lørdagskveld hvor du kan vinne 18 millioner!

Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.



Färjestad avrunder mandagen med en helt strålende V64-omgang. At det også er JACKPOT denne kvelden gjør ikke akkurat omgangen mindre spennende. Vi var lenge i tenkeboksen på hvem vi skulle gå til på som dagens beste banker, men tilslutt landet vi på 1 Intense Boko (V64-4). Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og vi tror hardt på tet og slutt! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Policy Of Truth – Leverte et oppløftende comeback sist, og gikk altså en 09-tid direkte. Har matchet betydelig tøffere hester enn dette tidligere, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret til denne starten, ja, da må sjansene være meget fine. Vi vil dog se den prestere stabilt etter det lange avbrekket før vi går hardt til på den. 7 Fossens Bonus – Må vel snart Magnus Jakbsson rigge til? Har egentlig sett veldig fin ut, og formen er nok ikke så verst. Er kolossalt spurtsterk, og man skal være forsiktig med å undervurdere denne hjemmehesten. Motbudet.

V64-2 : 7 Paradox – Har funnet toppformen, og da er den på foto i et løp som dette. Var solid til seier sist (13,5 s 800m), og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Emilia Leo opp er spennende, og havner den bare ikke helt feil på det så duger den altså godt i slike omgivelser. SPILLES!

V64-3 : 3 Aurora Palema – Vi liker tethester på en bane som Färjestad, og tet har vår ide en bra sjanse på. Virker nemlig å være veldig kjapp i beina, og den debuterte dessuten med seier på et bra sett. Kommer nå ut etter et par mnd pause, og er trolig ytterligere forbedret til denne starten. PASSES! 10 Mellby Hawaii – Ble aldri kjørt med sist, den så fin ut, og kom til mål med krefter igjen etter pause. Må med på alt.

V64-4 : 1 Intense Boko – Har et drømmeløp foran seg denne mandagen, og dette må da dreie seg om en stor sjanse for tet og slutt? Glem ikke at denne i fjor høst spurtet helt fantastisk i et forsøk til Svenskt Travkriterium (18.9.2018). Vi hadde 10,8 s 800m på klokken, og den var da treer bak hester som Cab Lane/Address Book. Travet 13,6/2640ma. Har nå fått tre løp i kroppen etter sin vintertrening, og storformen er nok neppe veldig langt unna. Har endelig et helt riktig løp foran seg nå, og vi tviler på at Witasp tar turen til Karslad uten ambisjoner. VI TROR HARDT!

V64-5 : 1 Charing Cross – Kommer ut etter en lengre pause, og den kommer ut i ny regi. Avslørte litt talent som 3-åring, og det skal bli spennende å se hvor den står i årets første start. Går den 16 fra strek så trenger den ikke å være langt borte. Settes frekt først. 10 Hundredprocent Up – Gikk et helsvett løp etter en grov galopp sist, og den er under en kraftig utvikling. Om ikke løpet sist kostet mer enn det smakte så gjør den seg ikke bort her. SKAL MED PÅ GARDERING.

V64-6 : 1 Sweet On You - Björn Goop hadde en rimelig svart dag på Bjerke i går, men hva er vel da mer typisk enn at han slår hardt tilbake i kveld på sin egen hjemmebane? Her har han en meget fin sjanse med en hoppe som har vært positiv i årets to første løp. Har hatt litt krefter igjen ved begge anledninger, og spesielt sist satt den fast med en del igjen. Er veldig kjapp ut med volte, og feelingen er at Goop kan lede dette løpet rundt om… MÅ MED PÅ ALT!