Saftig V64-jackpot på Axevalla

Örjan Kihlström er aktuell på Axevalla fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Strålende fredagskveld på Biri

V65 Hoting: Spennende lunsj med frekke objekter

Oddstips friidrett: Jakob og Filip jakter drømmegrensen i Monaco

Oddstips tennis: Nadal vinner stjerneduellen mot Federer

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

ENDELIG WEEKEND, og dette er en virkelig fullpakket helg med det beste fra både trav og galopp! Lørdag venter en åpen, og svært spennende V75-omgang fra grensebanen Årjäng. Her kan du vinne svimlende 21 millioner! Søndag er det galoppen som har fokuset, og på Jägersro er det altså JACKPOT I V75-SPILLET med hele 3 508 928 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Hoting hvor V65-1 begynner kl.12.45. Deretter er det Biri sin tur, og her begynner V65-1 kl.18.55. Axevalla avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30. Samtlige løp innen V64-spillet er forsøk til StoChampionatet, og det gjør denne omgangen litt ekstra spennende. HUSK OGSÅ AT DET ER JACKPOT MED OVER 1,1 MILLIONER EKSTRA!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Axevalla står for kveldens V64-omgang, og det er altså JACKPOT med over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. Dagens beste banker kommer allerede ut i V64-1, og her kan vi ikke spekulere mot 7 Conrads Rödluva. Dette er årgangens beste hoppe, og vi blir veldig overrasket om den ikke tar seg av sitt forsøk. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 7 Conrads Rödluva – Er den STORE favoritten til å vinne finalen av årets StoChampionatet. Den har nesten ikke gjort noen feil, og når den tapte nest sist var den syk. Var tilbake på sitt beste sist, og den vant veldig enkelt. Om Kihlström ønsker kan han kjøre seg tidlig til tet her, og uansett hvordan dette blir kjørt så skal ikke Conrads Rödluva tape sitt forsøk. Dette er kveldens i særklasse beste banker!

V64-2 : 11 Racing Brodda – Er knallgod, og den har en STOR sjanse i sitt forsøk om alt går riktig for seg. Havnet utvendig leder sist, og feilet fra seg en andreplass bak Conrads Rödluva som smøg med i andre utvendig. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den er BEST på kapasitet, og blir det bare litt tempo så feller den nok denne gjengen nedover det lange oppløpet. SPILLES!

V64-3 : 2 Flaming Ace Sisu – Er kolossalt spurtsterk når den får smyge med i rygger, og den er dessuten i flott form. Spurtet sterkt sist (12,6 s 800m), og den fortjener snart å vinne et løp. Peter G. Norman har egentlig bare kjørt snilt med henne i de fem løpene som den har gjort i år, og den har også kun gått med treningsbalanse. I kveld burde det være duket for å makse henne litt, og fra et optimalt spor ser dette spennende ut på forhånd. MÅ MED PÅ ALT!

V64-4 : 11 A Sweet Dance – Var en av årgangenes beste i fjor, og den radet opp med knallsterke prestasjoner. I år har den kun gjort tre løp, og alt ser veldig bra ut. Ble veldig hissig sist, men det var vel også litt kusken sin feil? Vant uansett sikkert. Gangen før ble den bortkjørt, men viste 10,3 s 800m med alt igjen. Var også enormt tapper i årsdebuten tredje sist. Er normalt helt overlegen i omgivelser som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på en TOPP MULIGHET!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-5 : 12 Zeta Kronos – Er i bunn og grunn en TOPPHOPPE, og nå som storformen virker å være i anmarsj skal den passes. Spurtet voldsomt sterkt sist, og var ikke veldig langt bak Conrads Rödluva over mål. Viste da 10,8 s 1000m. Er neppe veldig mye dårligere enn 11 Activated, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt. Disse to skiller seg ganske klart ut.

V64-6 : 3 Real Caviar – Er under en rivende utvikling, og den var ekstremt god i nederlaget mot 11 Hankypanky Rubyred sist. Fikk en ganske tøff innledning før det ble tet, og så slapp den etter hvert til nevnte Hankypanky Rubyred etter ca 700m. Gikk ut på oppløpet, og var ikke veldig langt bak over mål. Virket dessuten klart sprekere enn det som blir storfavoritten her. Står i et perfekt spor nå, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. OBS!