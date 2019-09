Sjoner har V64-bankeren i Sverige

Storm Teddy og kusk Arve Sjoner. Fredag kommer de ut i V64-2. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Vi kom ikke til mål under gårsdagens V64-omgang, men vi serverte uansett SOLIDE vurderinger! Star Costashorta (2-valg) og Zeus Dipa (2-valg) ble begge lansert som herlige tipsenere, mens Mr Alabama (3-valg) innfridde som en av to bankere. Til Östersund i kveld har vi nye godbiter pågang, og bankeren, ja, den tror vi hardt på! 9 Storm Teddy (V64-2) har et veldig billig løp foran seg, og burde egentlig ha vært betydelig hardere bedrodd enn hva den er. Vi ser ikke helt hvordan den skal tape sitt løp, og må bare gå ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Vincent Zaz – Dukker opp i regi Oscar Berglund, og da skal man være på vakt. Dette er en ung fremadstormende trener som gjør det veldig bra med de hestene han får jobbe med. Rapportene rundt grunnkapable Vincent Zaz går i dur, og det meldes at man tror på en god sjanse direkte. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i et løp før vi går ALL IN. Spesielt når den her skal ut fra et trangt spor i volten.

V64-2 : 9 Storm Teddy – Har en billig oppgave foran seg, og vi kan ikke spekulere mot den her. Var riktignok ikke helt på topp sist, men den har fått seg vel en mnd pause etter det løpet, og vi regner med at den er tilbake på sitt beste her. Var strålende når den blåste rundt feltet på Leangen nest sist, og dette er en 4-åring som vi holder utrolig høyt. Med kun åtte hester i feltet betyr tilleggene mindre, og vi kan ikke helt se hvordan Storm Teddy skal tape et løp som dette. ALL IN!

V64-3 : 6 Gazoline Mearas – Blir blytungt betrodd her, og den står altså med tre strake. Har vært OK, men man skal være litt OBS på at vi her har en hest etter Ready Cash, og de pleier ikke å være veldig pålitelige. Svante Båth advarer også for at heller ikke Gazoline Mearas er en hest han stoler fullt ut på. Vi avstår derfor fra et bankerspill. 3 First Ideal Man – Er under utvikling, og var bra i nederlaget sist. Kan lede dette veldig lenge, og den skal helt klart passes.

V64-4 : 10 Nygårds Hillevi – Fullførte fint i langt tøffere omgivelser enn dette sist, og den har bra kapasitet for klassen. Skulle den fungere like bra igjen, og kanskje være ytterligere forbedret, ja, da dukker den med garanti opp på foto i et løp som dette. Talentfulle Mats E. Djuse får prøve seg, og også det er spennende. PASSES!

V64-5 : 7 V.S. Selma – Småskummelt hoppeløp med ferske hopper. Slike løp er ofte smart å gardere bredt. Hesten vi plasserer knepent først fullførte fullt godkjent sist, mens den vant sprettlett nest sist. Er solid kuskeplusset med Ohlsson nå, og blir det bare ikke feil fra et sjansebetont spor så skal sjansene være gode. Knepen favoritt, men i et løp hvor vi altså plukker med oss en del hester i.

V64-6 : 14 Kathedral Zon – Ble plukket ned av gode Imagine Boko nest sist, og den gjorde da et klart bra løp. Nå sist var den i overkant pigg innvendig, og fikk maks i kulissene. Roer den seg bare ned underveis så må sjansene være STORE i et løp som dette. Vi BANKER den småfrekt på DD!