Småfrekk banker i spennende V64-omgang

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er en utfordrende V64-omgang som venter på Axevalla denne tirsdagen. Flere av løpene er VIDÅPNE, og ingen bør bli overrasket om dette gir enormt godt betalt. Vi innleder med en småfrekk banker, og byr ellers på endel snadder. Sjekk ut følgende:



Dagens småfrekke banker:

V64-1 : 8 Eskimo Brothers – Kan være en klink vinner om den bare oppfører seg. Feilet i et forsøk til Svenskt Trav-Kriteriet sist, mens den nest sist satt bom fast med absolutt alt igjen. Har null problemer med å gå en 14-tid på distansen, og akkurat det tror vi neppe mange greier å matche her. Vinner direkte etter en liten pause?

V64-2 : 2 Edemilo – Er et langskudd, men det er et langskudd med flott form. Den gikk sterkt etter en grov startgalopp sist, mens den vant lett nest sist. Tredje sist er den igjen god etter galopp. Auto bør passe den bedre enn volte, den står i et nydelig spor, og med flyt gjør den seg ikke bort. PASSES!

V64-3 : 2 XL Bygg Palema – Var ikke helt på topp etter en liten pause sist, men den rapporteres å trene forbedret. Kan fort taue dette løpet rundt om, og den plasseres først. Sjokket i løpet kan komme fra innersporets 1 Juicebox. Er i toppform, og den spurtet skikkelig bra fra køen sist. Skulle Paw Mahony finne ryggen til vår tipsener, ja, da er den HET på trippelen, og den kan overraske med luker.

V64-4 : 13 Frisco Runner – Er god nok i massevis, og den er HELAKTUELL som lite spilt i et ikke så altfor tøft løp. Nå sist huket den hjul som helpigg mot oppløpet, og inntrykket var meget bra etter seks ukers pause. På ren kapasitet står den ikke tilbake for noen her, spor 13 i en sportrapp er et fint spor, og denne helfrekke ideen skal med på ALT!

V64-5 : 9 Stardust Melody – Er veldig bra, og den var bunnsolid til seier sist. Nå er den dog noe tøffere ute, den er ikke helt til å stole på, og som megafavoritt skygger vi den som banker. Har en bra sjanse feilfritt, men dette er ikke en hest som skal ha over 70% av innsatsene på seg. Motivert, men…

V64-6 : 5 Anna – Er noe bedre enn raden, og den har vært positiv i ganske tøffe omgivelser på slutten. Nå ser det straks billigere ut på forhånd, og fra tidlig tet kan den fakta taue dette overkommelige feltet rundt om. Har ikke vunnet på veldig lenge, og det er ikke snakk om noen stor vinnerhest. Her kan det dog komme en seier, og den skal stå først på ranken.