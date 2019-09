Smellfin V64-omgang fra Sverige

Evaluate og kusk Stefan Melander. Torsdag kommer de ut i V64-spillet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Visby: Herlig V4-omgang til lunsj

V5 Drammen: Bankerfritt og spennende i Drammen



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.

Lerum med lunsjfest i Sverige 9. september!

Tipsene satt BRA i lunsjen mandag, og V4-bongen på Kr.882 betalte ut meget fine Kr.4 018,-. Du tar vel rygg på våre gratistips til lunsj?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Örebro står for kveldens V64-omgang, og dette er en omgang med et skikkelig bra potensial. Vi knaller faktisk til med to bankere for å gardere litt ekstra bredt opp i flere av de andre løpene som er veldig jevne/ikke helt lettløste. 6 Vainqueur R.P. (V64-3) er den overlegent beste hesten i sitt løp, den sitter trolig tidlig i tet, og siden skal løpet være over. 10 Mr Alabama (V64-4) var faktisk kun et 5-valg når vi la ut tipset, og akkurat det mener vi er galskap. Er billigere ute nå, kommer fra formstall, og den må bare prøves! Disse to står altså alene på våre bonger. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Star Costashorta – Jevnt innledningsløp med en del fine hester på startstreken. Vår ide dukker opp i ny regi denne torsdagen, og den har smellfine betingelser foran seg. Var dessuten OK i sitt siste løp, og formen er nok ikke så verst. Er veldig kjapp fra start, og fra dette sporet er den fort tetaktuell. Settes knepent foran 10 Triomphe Ferm.

V64-2 : 14 Solkattens Chiron – Småskummelt løp hvor det kan være smart å gardere bredt. Hesten vi plasserer knepent først er egentlig god nok i massevis, og viser den bare litt form igjen så dukker den opp på foto. Gikk helt greit i kulissene etter pause sist, men hadde nok godt av den blåseren i kroppen. Burde være noen knepp forbedret til denne starten, den blir solid kuskeplusset med Kontio, og vi roper et varsko!

V64-3 : 6 Vainqueur R.P. – Trakk seg noe skuffende fra tet sist, og var ikke like god som i startene forut. Skulle den bli sluppet til tet igjen nå, ja, da dreier normalt dette seg om en vinner. Kan nemlig ikke få en spesielt mye finere oppgave enn hva som her venter. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 10 Mr Alabama – Nå er den spinnville formen tilbake hos Daniel Reden, og «ALT FLYR». Mr Alabama er fakta en ganske bra 3-åring med et grunnlag som er altfor lavt målt opp mot kapasitet. Feilet seg riktignok bort slik, men nest sist fullfører den strålende, og er da hakk i hel på kanonen Ecurie D. Tredje sist ble den sittende bom fast som helt ubrukt. Her skremmer ikke motstanden, og vi tror på en TOPP MULIGHET!

V64-5 : 10 Jula Downton – Har foreløpig fått et magert utbytte etter den kom til Sverige, men man skal vite det at den fakta har gjort flere knallgode løp. Var bunnsolid i både forsøk og finale av Sprintermästaren nest sist, mens den etter pause sist ble sittende bom fast med krefter igjen. Er nok ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og den skal helt klart passes som lite spilt. OBS! PS. 8 Evaluate / 9 Betting Gangster får begge mye spill på seg, men begge ser ufreshe ut for tiden, og det er grunnen til at vi spekulerer.

V64-6 : 12 Zeus Dipa – Helskummel finale hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Hesten vi plasserer knepent først kommer ut etter vel to mnd pause, og formen er nok noe usikker. Robert Bergh pleier dog å ha hestene sine klare etter opphold, og det håper vi at han også har med denne. På ren kapasitet er ingen bedre, og feilfritt er den med å gjør opp om seieren. Vår ide, men løpet garderes altså med flere hester da det ikke er spesielt lettløst.