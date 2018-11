Spennende V64-omgang fra Sverige

Ulf Ohlsson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Kalmar: Utfordringer i lunsjen

V65 Jarlsberg: Kolle junior med V65-bankeren på Jarlsberg

Oddstips 1: Langskudd til over åtte ganger innsatsen

Oddstips 2: Napoli gjør ikke mer enn de må

Eurojackpot fredag: Nå er det over 1 milliard i Eurojackpotpremier

Kalmar sparker i gang weekenden med en utfordrende V65-omgang kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg. Her blir det både V65 og V5. V65-1 starter kl.18.55. Sist ut denne fredagen er Örebro, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Lerum med V64-fullklaff 26. oktober - Kr.1 750 ble til Kr.14 312,-

Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro byr på en svært spennende V64-omgang denne kvelden, og det er absolutt ikke snakk om noen enkel V64-omgang å løse. Flere av løpene er VIDÅPNE, og det vil overraske oss om ikke dette gir meget solid betalt. 2 Indra's Secret (V64-5) landet vi på som kveldens banker, for et finere løp enn dette kan ikke den kapable hoppen få. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Linus Wibb – Er bedre enn raden, og blir den bare ikke fast så duger den SVÆRT godt i et løp som dette. Den fullførte klart godkjent nest sist, mens den sist gikk meget sterkt i kulissene etter en grov galopp (ble sjenert). Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og med stigende form er i hvertfall vi på vakt. Slår til som en deilig frekkis?

V64-2 : 15 Imakeyouproud – Her er det VELDIG åpent. En del snakk blir det nok rundt US-hesten 14 Tokarev som er halsoperert etter den kom til Sverige. Vi vil gjerne se denne i et løp før vi går til på den, og nøyer oss med å plassere den på outsiderplassen. Draget vårt ligger veldig i skorpen, og snart må vel det være duket? Gikk meget sterkt etter galopp nest sist (12,5 s 1900m), mens den fullførte klart godkjent med svak kusk sist. Nå er den kuskeplusset, og mot en billig motstand er vi på vakt. OBS!

V64-3 : 9 Mack Dragan – Er en ordentlig bra hest i dette grunnlaget, men nå sist var den under pari. I etterkant viste det seg at den hadde slim i halsen, og det forklarer det meste. Nå blir det et defensivt opplegg, og man skal kjøre tilslutt. Det kan vise seg å være riktig i et løp som dette, og normalt kjemper den om seieren her. Settes knepent først.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 8 M.T. Jacqueline – Her er det SÆRDELES åpent, og en bred gardering er nesten ikke til å unngå. Hesten vi prøver oss med kan umulig bli mye spilt med en elendig rad, men fakta er at denne ikke er så verst på ren kapasitet, og den gikk helt strålende i kulissene etter en grov galopp sist. Nå er den BETYDELIG billigere ute når det gjelder motstand, og feilfritt kjemper den om seieren i et løp som dette. Vår ide, men løpet garderes altså bredt.

V64-5 : 2 Indra’s Secret – Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og normalt dreier dette seg om en vinner. Feilet på startsiden sist når den ble flyttet på, men det er slik den kan være. Var kolossalt tapper i nederlaget nest sist, og formen er nok ikke så verst. Er blitt behandlet før denne oppgaven, og den kan ALDRI stå bedre inne i et løp enn hva den gjør nå (stengt ved 270 000, og den har 270 000). Sporet er dessuten perfekt, og feelingen er at den tar seg av dette. BANKES I EN ELLERS KREVENDE OMGANG!

V64-6 : 7 Lightningsky – Kommer ut etter et lengre avbrekk, men det er SOLIDE rapporter på den, og Reijo tror hardt på sin traver. Er veldig bra på sitt beste, og det er klart at den fort kan være helt klink direkte. Dog er sporet iskaldt, og vi vil se den i et løp før vi tør å banke den. Motivert favoritt, men ingen banker enda…