Spennende V64-omgang med banker fra Norge

Erlend Rennesvik og Thai Explosive. Mandag kommer de ut på Färjestad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en SUPERUKE foran oss, og her er det mildt sagt mye å glede seg til. Allerede tirsdag er det V75 på Bjerke, mens det onsdag blir V75 på Solvalla. Her skal storløpet JUBILEUMSPOKALEN kjøres, og fra Norge har vi med Gretzky BR. Ser vi så litt senere i uken så er det Bergen Travpark som arrangerer V75-omgangen på lørdag.

Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Sverige og Mantorp. Her begynner V4-1 kl.12.20. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Vi avrunder mandagen på Färjestad, og her begynner V64-1 kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Färjestad står for kveldens V64-omgang, og dette er en ordentlig fin omgang som holder bra kvalitet. Løpene er jevne, og vi bli alt annet enn overrasket om dette betaler ut bra med penger. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V64-1, og her må vi bare tro mye på talentet 6 Thai Explosive som møter dønn riktig motstand. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Thai Explosive – Har et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og den skal ha en TOPP MULIGHET i et løp som dette. I finalen av JGP sist fungerte den ikke som best, men var likevel hakk i hel på knallgode hester når den feilet like før mål. Hadde gått ca 12,2/12,3 uten galoppen, og det uten å fungere som ønskelig. Er garantert behandlet etter det løpet, nå er den betydelig billigere ute, og skulle den komme seg foran her så burde fakta dette være over. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-2 : 1 Jilla May – Er MYE forbedret, og under en rivende utvikling. Den var klink overlegen i billige omgivelser nest sist, mens den avgjorde lekende lett når lukene kom sist. Hadde da mye krefter igjen på 16,0/2140ma. Vi blir fakta overrasket om Kim Eriksson slipper teten til Björn Goop her, og er veldig inne på at Jilla May leder dette løpet rundt om…

V64-3 : 9 Credicone – Var meget fin i årsdebuten, men ikke like bra sist hvor den slet aksjonsmessig. Er en grunnkapabel 4-åring som duger godt i et løp som dette om det bare løser seg fra baksporet. Er behandlet i knærne etter det siste løpet, og vi forventer å se den tilbake på sitt beste. SKAL PASSES!

V64-4 : 12 Syria AT – Er en ordentlig formbombe, og med flyt på veien kan det fort komme en seier nå. Satt fast i langt tøffere omgivelser enn dette nest sist, mens den sist spurtet sterkt tilslutt. Blir solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson i kveld, og her skal man være på vakt. Prøves som et frekt drag mot 4 Lotusathena.

V64-5 : 7 Humble Hill – Blir hardt betrodd her, og feilfritt er naturligvis sjansene gode. Er nybehandlet før denne oppgaven, og den har trent fint. Sporet burde passe, og distansen er intet minus. Settes først, men vi tør ikke å banke før vi ser om den fungerer som best igjen. 1 Royaldoodle – Kan være et veldig langskudd. Skuffet riktignok sist, og formen er usikker. Det man skal vite er at dette fakta er en bra stayer, og at den duger om den leverer på sitt beste. Står litt spennende til i dette løpet, og vi plukker den med som et mulig supersjokk.

V64-6 : 9 Whisky Akema – VELDIG JEVN finale hvor en bred gardering ikke trenger å være feil. Vår ide blir ikke tatt på alvor, og hadde kun litt over 2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Er egentlig en ordentlig bra hest, den står i et spennende smygspor, og får opp en kusk vi tror passer perfekt på den. Jorma Kontio opp her er klar interessant, og som veldig lite spilt er i hvertfall vi på vakt. PASSES!