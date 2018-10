Spennende V64-omgang med et mulig superobjekt

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Halmstad: Frekke objekter til lunsj

V65 Leangen: Blekkan viser vei i strålende jackpotomgang

Oddstips 1: Tidligere Brann-profil i nedrykkstrøbbel

Oddstips 2: Flott odds på poengdeling

Lotto: Gulltrekning med 29 millioner på lørdag'

Halmstad er først ut denne mandagen, og V4-lunsjen fra Sverige begynner som vanlig kl.12.20. Deretter byr Leangen på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5. Det er JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger 414 024 ekstra i sekserpotten. Løpene er i gang kl.18.55. Sist ut er Mantorp, og da dreier det seg naturligvis om V64. Her starter vi opp kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mantorp står for dagens V64-omgang, og det er en V64-omgang med et bra potensial. Vi byr blant annet på et mulig superobjekt i V64-5, og du vil like infoen som blir servert. 4 Digger Lord (V64-1) er dagens beste banker, og vi går derfor hardt ut!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Digger Lord – Har vinnerform i kroppen, og det er snakk om en solid favoritt. Den var GOD i nederlaget sist, mens den feilet fra seg en andreplass bak meget gode Carabinieri nest sist. Har en sjeldent fin oppgave foran seg nå, og går alt riktig for seg så dreier dette seg om en vinner. Vi går hardt ut, og anbefaler et bankerspill.

V64-2 : 6 Historic Moment – VIDÅPENT oppgjør hvor det kan skrelle til. Vår ide var ikke tom over mål i kulissene nest sist, og da dreide det seg om et forsøk til StoChampionatet. Nå sist feilet den som helpigg på siste bortre, og da var den ute i et forsøk til Derbystoet. Har altså hatt maks uflaks mot langt tøffere motstand de siste gangene, og som veldig lite spilt må den være spennende. SE OPP!

V64-3 : 12 Alexander U.R. – Feilet fra seg en tid på ca 13,5/2160mv nest sist, og den hadde også vunnet uten galoppen inn på oppløpet. Nå sist solgte den seg ganske dyrt mot kanonen Bucks To Burn, og den så skikkelig bra ut for dagen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og sjansene for at den blåser en gjeng som dette skal være store. En banker for de frekke!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-4 : 5 Concrete Dee – Var veldig bra tidlig i sesongen, og den ble blant annet treer bak Zidane Grif tredje sist samt at den ble treer bak Attraversiamo nest sist. Kommer nå ut etter en lengre pause, men er det bare i nærheten av litt form, ja, da kan vi ikke skjønne annet enn at den er HELAKTUELL i et løp som dette. Plasseres knepent foran favoritten 3 Great Winner.



V64-5 : 6 Peak Fear – Sikta mot stjärnorna med 200 000 i førstepremie, og her lanserer vi også dagens store godbit. Peak Fear imponerte nemlig noe kolossalt i et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium sist, og den leverte et løp som virkelig fikk oss til å sperre opp øynene. Feilet altså tidlig, og den havnet langt bak. Gikk en helt spinnvill opphenting, og på klokken stod det 12,8/2400m uten at den var kjørt helt i bånn. Var da 10-12m bak hester som Campo Bahia/Danilo Brick… Jepson opp er spennende, og feilfritt er denne med garanti på foto. DAGENS BESTE OBJEKT MÅ MED PÅ ALT, og vi banker den superfrekt på DD!

V64-6 : 2 Global Tenderness – Rader opp med fine prestasjoner, og den fortjener virkelig å få vinne et løp igjen. Var godkjent toer bak Norton Commander sist, og den var også klart bra bak Lorina Citron nest sist. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand nå, og skulle den få gratis tet, ja, da blir den vrien å fange. Har dog kun vunnet 2 av 26 løp de siste to årene, og det er hovedgrunnen til at den ikke står helt alene på bongen.