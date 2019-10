Spennende V64-omgang med frekk banker

Carl Johan Jepson er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Eskilstuna står for kveldens V64-omgang, og dette er en omgang med et SOLID POTENSIAL! Vi jakter storcashen med frekke bonger samt en banker som ikke var noen favoritt når dette tipset ble lagt ut. 3 Mr Southwind i innledningsløpet har sett utrolig bra ut de siste gangene, og i kveld tror vi mye på tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende til Eskilstuna:

V64-1 : 3 Mr. Southwind – Har en veldig riktig oppgave foran seg i kveld, og den er SVÆRT spillbar. Har spurtet strålende to ganger på rappen, og kommet til mål med krefter igjen. Er BRENNKVIKK ut på volte, og med offensive Kim Eriksson så skal mulighetene for tet være gode. Fra tet tror vi det er snakk om en sikker vinner, og vi velger å åpne med et frekt bankerspill!

V64-2 : 13 Awkward Situation – Var ute som et 10-valg, og hadde 0,5% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Det mener vi er 100% feil, og velger å stormvarsle. Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist spurtet den VOLDSOMT etter litt hinder på veien. Hentet mange lengder på betydelig bedre hester enn dette, og den havnet rett i vår neste gang ut bok. Her møter den en billig gjeng, og må være HET om den leverer som sist. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V64-3 : 3 Västerbo Lexington – Dette løpet vinner normalt 6 Djokovic, men vær OBS på at den har vært UFRESH to ganger på rappen nå, og formen er noe usikker. Ideen vi prøver oss med likte vi etter pause sist, og vi har vel ikke sett den så fin tidligere i sesongen. Ble sittende bom fast som fulltanket, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Hester fra Robert Bergh pleier ofte å være MYE forbedret andre gangen ut etter pause, og med offensive Carl Johan Jepson opp så er i hvertfall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V64-4 : 15 Baritone Artist – Er den helt overlegent beste hesten i feltet, og den kan runde til seier selv fra langt tillegg. Spurtet meget sterkt sist etter et passivt opplegg, men dog uten at den var helt optimal aksjonsmessig. Balansen blir justert noe til denne starten, og da forventer Magnus Svedberg at den skal fungere som han ønsker. Har vært matchet i betydelig tøffere omgivelser, og den burde fakta hatt et langt større grunnlag enn hva den har. VÅR TIPSENER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V64-5 : 3 Picasso – Fortjener virkelig å få vinne et løp, og snart må vel det være duket? Kom til mål med krefter sist, og da var det langt tøffere i mot. Er nybehandlet før denne oppgaven, den står i et bra spor, og vil også dra stor nytte av et lite felt. Blir livsfarlig her om det bare løser seg tilslutt, og vi iler til med tipsnikken. 4 Only One Winner – Ble bortkjørt etter alle kunstens regler på Bjerke sist, og da fikk kusken som fortjent. Er BETYDELIG bedre enn raden, og gjør seg ikke bort med litt flyt her.

V64-6 : 4 Rally Hans – VIDÅPEN FINALE hvor vi plukker med oss en del hester. Draget er noe variabel, men mer enn god nok til å ta seg av et løp som dette. Var rent ut strålende sist, og den var da heroisk etter en svært tøff reise. Har vært matchet i tøffere omgivelser enn dette, og den må være spennende mot en overkommelig gjeng i kveld. VÅR TIPSENER!