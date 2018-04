Spennende V64-omgang med godbiter på menyen

Claes Sjöström er aktuell i kveldens V64-omgang på Eskilstuna. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna byr på en flott V64-omgang denne mandagen, og det er en omgang vi virkelig gleder oss til. 4 Magic Gwin i finalen er dagens klart beste banker, og den kan vi ikke spekulere mot. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 8 Cut Him Some Slack – Det er relativt stor forskjell på de beste kontra de nest beste i innledningen. Hesten som plasseres først har dokumentert form, og den har spurtet fint de siste gangene. Nå er den billigere ute, og vi blir overrasket om den ikke dukker opp på foto. SKAL STÅ FØRST. PS. 10 Mythology Bluechip – Er ekstremt variabel, og nesten umulig å regne på. Så veldig bra ut med krefter igjen nest sist, mens den bare var dårlig sist. Kan overraske om den har dagen.

V64-2 : 10 Unchained Feelings – Er bedre enn raden, og den er ikke ueffen om det skulle klaffe på veien. Sist feilet den som HELPIGG når Kenneth Haugstad skulle ut med den i tredjespor på siste bortre. Ser bra ut for dagen, og en seier er nok ikke langt borte. Er dønn riktig ute i grunnlaget, og det er NÅ den skal spilles. Overrasker?

V64-3 : 8 Riptide R.D. – Utvikler seg VELDIG fint for tiden, og nå sist var den kolossalt god til seier. Var da med på ganske tøff kjøring innledningsvis før den fikk rygg leder. Avgjorde likevel lekende lett tilslutt, og på klokken stod det 13 s 800m med krefter igjen. Er veldig kjapp i vei, den har blitt strøket inn et spor, og her blir det nok full pepper fra start. Skulle den bli sluppet til tet, ja, da er nok dette over. PS. 2 Up To Me – Er det klare motbudet, og den er ikke mye spilt. Den satt bom fast i debuten (14 s 1000m), mens den nå sist vant veldig enkelt. Tiden sist må sees i lys av en helt elendig bane. PASSES!

V64-4 : 6 Calissa Rich – Var svak sist, og leverer den slik igjen, ja, da går det ikke. Varslet imidlertid form både nest, tredje, og fjerde sist… Hopper kan være litt variable på denne tiden av året, og vi håper at det kun var en dårlig dag. Her er det med få unntak veldig billig i mot, og den går også ned en klasse. Er verdt et forsøk mot en såpass billig motstand som dette, og vi roper et klart varsko.

V64-5 : 9 Bear Abiba – Hadde vi litt tro på sist, men at den skulle være såpass god i årsdebuten, ja, det hadde vi ikke trodd. Dundret tidlig til tet, og passerte på 10,7/12,2. Holdt likevel enkelt unna en såpass god hest som Beautiful Bacardi, og imponerte stort. Er normalt ytterligere forbedret nå, den står i et perfekt smygspor, og feelingen er at den bare vinner igjen. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og får den bare litt tempo tror vi ingen greier å stå i mot den tilslutt. VI TROR HARDT!

V64-6 : 4 Magic Gwin – Var med på en luftig 10-åpning sist, og med tanke på det holdt den klart bra i årsdebuten. Var helt enorm ved flere anledninger i fjor, og det er en KNALLGOD hest i grunnlaget. Er normalt MYE forbedret med et løp i kroppen, her blir det trolig gratis tet, og vi ser ikke helt hvordan den skal kunne tape dette. DAGENS I SÆRKLASSE BESTE BANKER!