Spennende V64-omgang med luring fra Norge

Simen Bjørbæk Jessen og Kos Odin. Fredag kommer de ut i V64-3. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er HETT i Norge, og de fleste koser seg i det varme sommerværet. Det betyr også at spillerne ikke er like påleste som før, og at man får litt ekstra godt betalt på objektene! Vi i Nettavisen jobber naturligvis på høytrykk for at nettopp du skal få disse godbitene servert på et sølvfat, så her er det bare å lese seg opp på våre oppdaterte travtips. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Lindesberg hvor lunsjen begynner kl.12.45. Biri innleder sin storhelg i dag, og V65-1 begynner kl.18.55. Vær OBS på at det er JACKPOT i kveldens omgang, og det ligger altså vel 300 000 ekstra i sekserpotten. Romme avrunder fredagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Romme byr på en svært spennende V64-omgang i kveld, og dette er en omgang med et gedigent potensial. Å finne noen sikker banker var ikke enkelt, men tilslutt landet vi på 4 Carmine AM i finalen. Debuterer for Nurmos, og på ren kapasitet er dette en ordentlig topphest. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 In Line Tooma – Vi er ikke spesielt stor tilhenger av slike løp i V64-spillet, men når de først er med så må jo de rankes. In Line Tooma var knallgod under SpeedRace på Elitloppet-søndagen, og dette er en hest som virkelig kan flytte på beina. Følger bilen fra start, og skulle den komme seg foran så blir den ikke enkel å fange. Vår tipsener.

V64-2 : 13 Zagor Grif – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og sist fullførte den oppløftende på en dårlig bane. Burde være enda et hakk forbedret til denne starten, motstanden er ikke avskrekkende, og med litt flyt på veien burde den duge. Vår vinner, men dette løpet er ellers småskummelt, og en bred gardering trenger ikke å være dumt.

V64-3 : 7 Kos Odin – Her blir altså 2 Klocksve Sprinten hardt betrodd etter at den var positiv sist. Kan vinne, men vi kjøper ikke at den skal være så hardt betrodd. Vår soleklare ide lyste det av etter pause sist, den leverte et luftig oppløp, og vi gav den et stort pluss i kanten. På klokken stod det 21,8 s 800m med krefter igjen. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og fungerer den like fint nå, ja, da skal sjansene være meget gode. MÅ BARE PRØVES!

V64-4 : 6 Sideslip – Er under en rivende utvikling, og den skal passes i kveld. Den ble sittende bom fast som HELPIGG nest sist, mens den sist avsluttet helt strålende etter et passivt opplegg. Klokken viste da 12,8 s 800m med mye krefter igjen. Sist gikk den skoløs på alle fire for første gang, og blir det slik igjen i kveld, ja, da er denne STEKHET! Er verdt et forsøk som for lite spilt.

V64-5 : 11 Super Zantos – Hadde en helt iskald oppgave sist, og fikk ikke med utfallet å gjøre da. Varmet dog helt strålende, og det skal ikke være noen fare med formen. Gangen før satt den fast, og vi gav den et klart pluss i kanten. Er ute i litt mer riktige omgivelser nå, distansen er kun et pluss, og som for lite spilt er den verdt et forsøk. Overrasker?

V64-6 : 4 Carmine AM – Blir vårt halmstrå i en svært spennende V64-omgang denne kvelden. Kommer ut etter en lengre pause, og den debuterer for Timo Nurmos. På ren kapasitet er Carmine AM ekstremt bra, og den hadde hatt flere millioner i grunnlag om den bare hadde fått holde seg hel. Er en topphest på kapasitet, og det skal bli spennende å se hva Nurmos får ut av denne. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt»…