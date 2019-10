Spennende V64-omgang med luringer fra Norge

Glenn Kramer Stenberg og I.D. Ownersdestiny. I kveld kjører Gunnar Austevoll. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Visby: Flott lunsjomgang med Wiman i hovedrollen

V65 Leangen: Løp i kroppen har gjort susen

Oddstips 1: Ronaldo og Portugal lever godt med poengdeling

Oddstips 2: Nå kommer seieren for New Jersey Devils

En ny HERLIG TRAV og GALOPPUKE venter, og det store høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det er GULLJACKPOT I V75-SPILLET. Det betyr DOBBEL SJUERPOTT, og løpene går på Momarken. Vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag. Når det gjelder dagen i dag så skal vi først til Visby hvor V4-lunsjen begynner kl.12.20. Om kvelden er det Leangen som står for V65-omgangen kl.18.55, mens det er Färjestad som avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



En SVÆRT spennende V64-omgang venter på Färjestad denne kvelden, og dette er en omgang som kan gi meget solid betalt. Vi prøver å komme oss gjennom uten banker på de litt større bongene, og krydrer på med flere frekke objekter som du vil like infoen på. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V64-1 : 11 Euklid A.T. – Er i toppform, og den blir livsfarlig i et løp som dette om det bare klaffer litt underveis. Galopperte i angrep mot oppløpet på Bjerke sist, og gikk da glipp av en 12-tid. Har blitt strøket inn et spor, og burde sitte i et fint utvendig par underveis. Slår til som en ordentlig frekkis med tempo? PASSES!

V64-2 : 3 Alexia Marshall – Småskummelt hoppeløp hvor det kan skrelle til. Hesten vi prøver oss med har ikke den beste raden, og burde ikke bli veldig hardt betrodd. Er dog ikke så verst på sitt beste, og den skal helt klart passes i et løp som dette. Ble sittende bom fast som pigg etter pause sist, og varslet form direkte etter oppholdet. Magnus Jakobsson opp er et pluss, og her laddes det mot tet (er kjapp ut)? SE OPP!

V64-3 : 9 I.D. Ownersdestiny – Her blir 4 Thai Explosive hardt betrodd, og det kan opplagt være slik at den får gratis tet og siden er løpet over. Vi har dog ikke blitt veldig imponert av skallen på denne, og den er ikke veldig tøff den siste biten om det skulle bli litt kjøring. Vår ide hadde man ambisjoner om å plukke ut i Derby-kval, men så ble den syk. Galopperte i comebacket sist, og formen er noe usikker. Er imidlertid SVÆRT grunnkapabel, den tåler å bli brukt underveis, og den er spennende som et skrellobjekt mot storfavoritten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 1 Stuve Sky – Var LEKKER sist, og avgjorde lekende lett via 22 s 700m. I kveld blir det gratis tet, og skulle Kaj Widell få lure unna førsterunden i 29/30-fart, ja, da skal den ikke bli enkel å fange på en kjapp bane. Kan ikke få et mye bedre løp enn dette, og er svært spillbar med slike betingelser. SPILLES!

V64-5 : 2 J.J. – Har vært EKSTREMT god de siste gangene, og dette er en hoppe i superform. Har et riktig løp foran seg i kveld, og hadde det ikke vært for sporet så hadde vi gått ALL IN. Vi liker dog aldri å banke hester fra trange spor, og gjør altså heller ikke det her. Det er uansett snakk om en veldig motivert favoritt som trolig bare vinner dette om alt går riktig for seg.

V64-6 : 7 Dokonjo – Åpen finale, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og her er det storform i anmarsj. Spurtet meget sterkt sist, og kom til mål med krefter igjen da. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, og den duger om det bare klaffer litt på veien. SE OPP! 10 Island Life – Ble meldt rett i V75 etter et lengre opphold sist, og det vitner om at Robert Bergh hadde vært fornøyd med den i jobbene. I det nevnte løpet ble den sjenert til galopp ca 900m fra mål, men kom fint tilbake i kulissene og varslet form. Kan fort ta revansj nå. MÅ MED!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.