Spennende V64-omgang med stort potensial

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Åby innleder weekenden med en herlig V65-lunsjomgang, og her er man i gang kl.12.45. Biri byr så på V65-jackpot kl.18.55. Sekserpotten fylles opp med Kr.342 694 ekstra, og de skal vi være med å kjempe om! Sist ut er Umåker, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Umåker står for kveldens V64-omgang, og dette er en omgang med et bra potensial. 9 Pydin (V64-2) er dagens beste banker, og dette er altså en traver som varslet full form i sin siste start. Ellers finnes det flere godbiter i omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Livi Mistress – Vi låser innledningsløpet på kun tre hester, og spekulerer altså mot en av dagens tyngste favoritter. Livi Mistress er på vei mot superformen, og den har vært ordentlig bra de siste gangene. Nå sist var den svært tapper i nederlaget, og den falt med flagget til topps. Står helt riktig inne i dette løpet, og den burde være HET om det bare klaffer litt på veien. Slår til som en deilig frekkis?

V64-2 : 9 Pydin – Har altså tjent USLE 165 000 i 2018, og det er nesten en prestasjon med en slik kanon. Nå sist gikk den en strålende sisterunde i nederlaget mot Månprinsen AM (21.4 s 1000m). Kan ikke få en bedre oppgave enn dette, og den må nesten være under pari for å tape et løp som dette. VI TROR HARDT!

V64-3 : 2 Special Firebird – Vi innrømmer gjerne at dette er et veldig langskudd. Dog er det en hest som står dønn riktig inne i dette løpet, og sist varslet den vinnerform med å avslutte helt strålende ute i banen (12,9 s 800m). Nå møter den altså helt riktig motstand, den har trukket det beste sporet, og distansen er intet minus. KAN OVERRASKE om den leverer som sist!

V64-4 : 15 Wasa Windy – Leverte en TUNG sisterunde til sikker seier sist, og dette er en veldig formtoppet traver. Står litt dumt til nå, men dette er altså en sportrapp, og det betyr at den har mest penger på konto. Runder til seier igjen? 8 Magic Allybis – Var bunnsolid til seier etter en liten pause sist (13,8 s 800m). Er normalt forbedret med en blåser i kroppen, og her lukter det et offensivt opplegg. Motbudet, og et dobbelt a-valg.

V64-5 : 5 Global Unspoked – Har blitt beintøft matchet, og den har altså stortsett møtt årgangens beste. Kommer nå ut etter sykdom, og Svante Båth er forsiktig optimist. Trenger nok et løp eller to i kroppen før formen er der, men denne er såpass grunnkapabel at den burde duge direkte. Glem ikke at vi her snakker om hesten som ble nummer seks i fjorårets Kriterium. Settes knepent først direkte.

V64-6 : 11 Granetta – Hadde vi god tro på når den skrellet nest sist, og den vant veldig enkelt da. Sist gikk den bra etter hinder på veien, og formen er uforandret god. Nå er den med få unntak billigere ute, og feelingen er at det fort kan komme en seier igjen. BANKES PÅ DD!