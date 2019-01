Spennende V64-omgang med Untersteiner i hovedrollen

Peter Untersteiner er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4/V5 Bjerke: Høitomt hviler ikke

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Petter med solide V4-tips i lunsjen til Bergsåker 29. januar!

Petter knallet til med topptips i lunsjen tirsdag, og det ble en deilig opptur for flere av de som tok rygg! Supersjokket Denali (3,4%) var trygt med på bongen til Kr.960, og den la grunnlaget for denne oppturen. Flotte Kr.4 513 kunne man hente om man hadde tatt rygg, og vi gratulerer dem som var med på lunsjoppturen!



Lerum med nye sterke tips på glattisen i Sverige!

Du tar vel rygg på undertegnedes tips på glattisen i Sverige? Vi har nemlig gjort det meget skarpt der, og igjen ble det altså en herlig opptur! I lunsjen til Skellefteå 28. januar tok vi nemlig for oss. Bongen på Kr.432 betalte ut flotte Kr.3 002, og på Eksperten satt samtlige bonger som ble levert.



Lerum tømte V5-lukene i Bergen 24. januar! Hvor mange femmere fikk du?

Det ble EKSTREMT favorittpreget i V65-spillet denne torsdagen, og akkurat det var ikke mye å skrive hjem om. I V5-spillet gav det imidlertid langt bedre betalt, og der suste dessuten ALT av bonger inn! Undertegnedes MINSTE V5-bong til Kr.224 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.2 574,-. Hvor mange femmere fikk du?



Leirvåg med knallsterke V75-tips på Bjerke 23. januar!

Det ble solid klaff under V75-løpene på Bjerke onsdag. V75-forslaget med innleveringspris på Kr.945 satt som støpt og betalte tilbake flotte Kr.10 204. Leirvåg lanserte Global U. Newerknow som sin V75-banker og hadde solide vurderinger i de øvrige løpene også. Match Queen (5-valg / 6,4%) var feks rangert som andrevalg. Var du med på moroa denne kvelden?

Lerum med nye supertips - Kr.392 ble til Kr.10 512 på Forus 21. januar!

Den ene gevinsten avløser den andre for tiden, og ikke noe er bedre enn akkurat det. På Forus denne tirsdagen var det i V5-spillet vi gjorde det skarpt, og den mellomste bongen på Kr.392 betalte ut knallfine Kr.10 512,-. SUPERSJOKKET Himalaya (5-valg - 6,8%) ble det varslet for (var med på kun to hester), og det ble det også for Thai M. Share (6-valg - 9,6%) som vi trodde hardt på!

Lerum med kanontips i V75-spillet til Örebro 20. januar!

Tipsformen til undertegnede holder seg på et bra nivå, og vi holdt nesten på å gjøre det helt store under V75-omgangen søndag. Etter at jeg ikke var fornøyd med tipsene på Bjerke lørdag var det derfor deilig å slå tilbake allerede dagen etter. Bongen til undertegnede på Kr.960 fikk dog kun tre seksere, men trøstegevinsten ble mildt sagt SOLIDE Kr.14 736,- Sato innfridde som dagens HERLIGE V75-banker, mens godbiter som Icanhearyou og Omay Southwind stod først på ranken!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er svært utfordrende å være spiller på Åby denne kvelden, og dette er en V64-omgang som normalt skal gi meget solid betalt. Dagens beste banker kommer ut i V64-5, og her må vi bare støtte oss til Peter Untersteiner med 5 Powderfinger. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 11 Niky Flax – Har fått to løp i kroppen etter et lengre opphold, og den er på vei mot storformen. Spurtet sylvasst sist, men var da ute på en oppjaget sprint, og distansen passer nok betydelig bedre i kveld. Blir det bare litt tempo her, ja, da er vi inne på at den feller alt tilslutt. 2 Everton – Har gjort et løp i Sverige før, og da vant den på 12,2/2140ma. Kommer nå ut etter en lengre pause, den er kommet inn på stallen til Peter Untersteiner, og denne vil vi ikke ryke på første gang ut etter oppholdet. Motbudet!

V64-2 : 9 Caxie Royal – Har kun gjort to løp under sal, og vi likte den fakta skarpt i denne stilarten fjerde sist. Havnet da en bra bit bak, men spurtet helt strålende nedover oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Var ikke til sin fordel sist, men var fakta ordentlig positiv nest sist. Får opp knallgode Stephanie Werder denne torsdagen, og med litt flyt på veien er denne god nok til å skrelle. OBS!

V64-3 : 11 Bring Me Happy – Var langt under pari sist, mens den var klart bra nest sist. Er god nok i massevis på ren kapasitet i et løp som dette, og motstandsmessig kan den neppe få en billigere oppgave. Prøves som en frekkis i et ellers veldig jevnt/åpent løp hvor det kan være smart å gardere bredt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-4 : 10 Bankrobber – Er veldig bra, og vi tror på en TOPP MULIGHET mot en svært overkommelig gjeng. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den vant VELDIG ENKELT sist på 16,8/2140ma. Den tiden må sees i lys av svært krevende forhold. Rutinerte Peter Arnqvist duger godt i løp som dette, og skulle det ikke skje noe veldig spesielt underveis, ja, da er vi veldig inne på at den bare senker en gjeng som dette. MÅ BARE SPILLES!

V64-5 : 5 Powderfinger – Gjorde ikke mange løp i fjor, men den utviklet seg helt strålende, og i finalen sist var den altså ikke veldig langt bak en topphest som Cobbys Olifant over mål. Peter Untersteiner pleier å ha hestene sine i god orden etter pause, den er brennkvikk fra start, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. I en ellers svært krevende V64-omgang iler vi til med et bankerspill.

V64-6 : 9 Pagano – Åpen finale, og her er ikke mange helt sjanseløs. Vår ide har fått et par løp i kroppen etter pause, og den har funnet formen. Avgjorde knepent, men sikkert sist og den var bra. Distansen er normalt kun et pluss, og motstanden skremmer egentlig ikke veldig. Vår tipsener.