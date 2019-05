Spennende V64-omgang med VM for kusker

Dream Cash og kusk Oskar J Andersson. Mandag kjører Rick Ebbinge. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Elitloppet er over for denne gang, og nå er det tilbake i hverdagen. Når det gjelder dagen i dag så er den svært innholdsrik, og her er det litt av hvert å glede seg til. Bjerke er først ut med sin franske lunsj kl.12.10. Deretter skal vi til Östersund hvor V4-lunsjen er i gang kl.12.20. Leangen byr så på en FYLDIG kveldsmeny med både V4/V65/V5. Her begynner V65-1 kl.18.55. Lindesberg avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lindesberg står for kveldens V64-omgang, og det er en svært spennende omgang som venter. Fire av løpene er KUSKE VM, og de løpene har vist seg å ikke være helt enkle å regne på. Vi klemmer til med to bankere for å få litt brodd i kveldens bonger, og lar 4 Albert G. (V64-4) samt 2 Dream Cash (V64-5) stå alene på bongene. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Alexia – Er ikke så verst, og på en kjapp sprint skal den passes. Ledet i det lengste på en sprint nest sist, og ble da plukket ned oppunder mål på en ganske god tid. Kommer nå ut etter en liten pause, den er solid kuskeplusset med Nivard, og skal absolutt tas på alvor. Settes knepent foran 2 Jobie Storm.

V64-2 : 2 Enjoy’s Top Gun – Ble det veldig skriking på etter pause, og første gang ut i ny regi sist. Dog ble det tidlig galopp, og game over. Nå blir den enormt kuskeplusset med Mika Forss, den står i et nydelig spor, og motstanden skremmer ikke. Tar revansj? PASSES!

V64-3 : 9 Kövras So Far – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den ser utrolig bra ut. Nå sist spurtet den voldsomt innvendig etter en passiv styring, og kom til mål som ubrukt. Tredje sist fikk den en tøff innledning i sporene før den etter hvert bakket seg ned i fjerde innvendig. Avsluttet likevel meget bra, og møtte bedre hester enn dette da. Bucks To Burn vant det løpet. Står i et perfekt smygspor, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V64-4 : 4 Albert G. – Har en nydelig oppgave foran seg denne mandagen, og sjansene for tidlig tet og slutt må være stor. Vant enkelt på 13,5/2140ma etter pause sist, og den var ikke tom på det. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-5 : 2 Dream Cash – Er intet annet enn en veldig kapabel uturshest, men nå må vel det løsne? Har et tilnærmet gaveløp foran seg denne mandagen, og uten noe tull underveis så vinner den normalt et løp som dette. Gikk et helsvett løp etter tidlig galopp sist, og den var dessuten ikke tom over mål. Er veldig kjapp i vei, og selv om Rick Ebbinge kjører på sikkerhet så burde den sitte tidlig i tet. Lar seg rett og slett ikke slå?

V64-6 : Il Mio Hooligan – Hadde kun 4,6% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Dette er en formbombe av det sjeldne slaget, og nå må vel man lykkes? Den gikk et TOPPLØP i steinharde omgivelser tredje sist, før den aldri fikk sjansen med litt krefter igjen nest sist. Nå sist fikk den heller aldri sjansen, og ble da sittende bom fast med ALT igjen. Kjøres i tet om den kommer der nå? OBS! PS. 2 Vera Spiro – Er en knallgod hoppe, men som likevel ikke blir spilt? Har fått to løp i kroppen etter pause, og formen er der nå. Har blitt matchet i steinharde hoppeløp, og duger normalt veldig godt i et vanlig grunnlagsløp. Distansen er heller ikke noe problem. KAN SKRELLE!