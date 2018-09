Spennende V64-omgang på Färjestad

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum med supertreff på Eksperten 6. september!

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

En svært innholdsrik mandag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.11.10 blir det fransk lunsj på Jarlsberg. Deretter er det Dannero sin tur, og her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny, og her blir det både V4/V65/V5. V65-1 er i gang kl.18.55. Färjestad er sist ut denne mandagen, og V64-omgangen begynner som vanlig kl.19.30.



Til Färjestad byr vi på følgende:

V64-1 : 5 Lonely Star – Går helt under raderen i innledningsløpet, og den hadde altså kun 2,2% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Det man skal vite er at dette er en veldig grunnkapabel hoppe som tidligere har blitt matchet mot klart bedre hester enn dette, og den skal ha litt å hente i grunnlaget. Har nå fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har flott form. Den fullførte fint tredje sist, mens den spurtet inn til en sikker seier mot ganske gode hester nest sist. Nå sist ble det galopp direkte. Må være veldig aktuell om det bare klaffer litt på veien, og den er verdt et forsøk som altfor lite spilt.

V64-2 : 11 Opera Avenue – Spurtet inn til seier nest sist, mens den også gikk fullt godkjent i kulissene sist. Har funnet en ordentlig bra form, her er den helt riktig ute, og den burde dukke opp på foto om alt går riktig for seg. Settes knepent først i et noe skummelt løp.

V64-3 : 3 Wreckless M.M. – Er den beste hesten i feltet, og den må bare prøves etter oppholdet. Dette er en hest man hadde SKYHØYE tanker rundt før 4-årssesongen, men alt har dessverre ikke gått på skinner. Gikk dog 12,9/2140ma fra dødens nest sist, og det uten at man var fornøyd med den. Er kastrert, og behandlet i pausen, rapportene på den er fine, og er den i nærheten av sitt beste så må sjansene være gode. FELLER DEN STORE FAVORITTEN?

V64-4 : 7 Nettan Viking – Virker å være veldig pågang, og den gikk et svett løp etter en tidlig galopp sist. Kom voldsomt tilbake via drøye spor i kulissene, og vi hadde 25,3 s 800m på klokken. Det var første gangen i YANKERVOGN, og det gav absolutt et løft på denne. Kjemper om seieren om den leverer som sist, og den MÅ passes!

Dagens beste banker:

V64-5 : 6 Armagnac – Avgjorde enkelt på en fin tid sist, og dette er en 3-åring under en bratt utvikling. Er kjapp i takene, og fra springsporet skal mulighetene for tet være meget gode. Går nok under 15 på distansen, og fra tet tror vi ikke den taper. Dette er dagens klart beste banker. PS. 10 Time For Money – Var god etter pause sist, er grunnkapabel, og den skal med om vår banker garderes.

V64-6 : 1 Greyhound Boko – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Björn Goop, og den er på vei mot superformen. Var helt overlegen, og meget god sist og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Dette er en traver som alltid har hatt en fin kapasitet, men den har ikke fått det skikkelig ut i banen. Nå virker det dog som om Björn Goop har funnet ut av den, og da kan man fort gå en lys tid i møte. Nathalie Blom får sjansen, og blir den bare ikke fast så burde den dukke opp helt der foran. OBS!