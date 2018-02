Spennende V64-omgang på Solvalla

Erik Adielsson er aktuell på Solvalla tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

DD-suksess i Sverige!

Undertegnede har servert supertips i DD-spillet de siste dagene! Søndag ble DD ranket ut på en rekke til løpene fra Halmstad, og både Västerbocheclight (4-valg) samt Shorthanded Jag (2-valg/vår DD-banker) ble servert som tipsenere. DD-oddsen ble storfine 61,90! I går på Mantorp banket vi 3-valget In Line Tooma, og Luksom (2-valget) var med på DD-lappen. Dog var vi uheldig/heldig pga det ble dødt løp i finalen, og dermed ble oddsen kun 12,57. Sjekk ut følgende info:

V75-7 : 5 Shorthanded Jag – Er en traver vi liker skarpt, og den skal bli utrolig spennende å følge etter pause. Den viste i fjor at den ikke var langt bak noen av de beste 4-åringene i Sverige, og feelingen er at den har et aldeles for lavt grunnlag på konto. Leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da skal de andre få kjørt seg. PASSES!

V64-5 : 4 In Line Tooma – Er i toppform, og den var klart god i nederlaget mot ganske tøff motstand sist. Er en brennkvikk sprinter, og på mandag har den sjeldent fine betingelser foran seg. Kim Eriksson opp er dessuten et klart pluss, og vi er litt inne på at offensive Kim ønsker å teste mot spiss. Oppløpet på Mantorp er kun 177m, og da sier det seg selv at tethestene alltid har en liten «fordel». Slår til som en frekkis?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-. Til Solvalla tirsdag jakter vi ny V64-opptur, og her er det bare å ta rygg på følgende:



Dagens beste banker:

V64-1 : 4 Global Un Poco – Løp inn 1,5 millioner som 3-åring, og da skal man huske at den ikke fikk noe med seg fra Svenskt Trav-Kriterium… Kommer nå ut etter en tøff treningspause, og Svante melder om en hest som kan vinne direkte. Er naturligvis ikke på topp nå, men dette løpet ser ikke veldig hardt ut, og vi må bare tro mye på millionæren til Båth. SPILLES!

V64-2 : 5 Total Recall – Har fått et par løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og sist vant den altså veldig lett på en god tid etter at klokken stoppet på 12,2 s 800m… Skal ikke ha noe problem å gå en 14-tid på en god bane, og da skal det faktisk en solid hest til for å slå den. Fulgte bilen fra start sist, og den løste lynraskt ut. Jakter teten igjen, og her må man være på vakt.

V64-3 : 9 U.B. Cool – Her er det EKSTREMT åpent, og en bred gardering er å anbefale. Hesten vi prøver oss med hadde 0,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er naturligvis for lite. Spurtet helt OK i kulissene i et løp i fjor (7. august), og da gikk den altså 13,1 på den samme distansen som nå… Har gjort to løp etter pause, og den har fakta vært ganske positiv. Her er det billig imot, og med flyt kan den sjokke!

V64-4 : 2 Digital Juice – Gjorde comeback etter treningspause sist, og vi likte den skarpt. Spurtet bra etter et spareløp, og den kom helt ubrukt til mål. Vi hadde fakta 12,1 s 800m på klokken… Står spennende til på strek, den er kjapp i vei, og vi blir ikke veldig overrasket om Ulf Ohlsson prøver å taue dette løpet rundt om. Hadde kun 5,1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det tar vi imot med takk.

V64-5 : 11 Antonio America – Er et råskinn av en traver i dette grunnlaget, og tenk om en slik hadde fått holde seg hel karrieren gjennom? Da hadde den vært i eliten. Den så enorm ut når den jogget rundt feltet nest sist, og den så også enorm ut sist, men da fikk den syre etter et tøft opplegg, og mistet stilen på oppløpet. Henger den bare sammen hele veien, ja, da skal de andre få kjørt seg, og den skal passes!

V64-6 : 12 Quite Windy – Vidåpen finale, og her kan det være smart med en bred gardering. Hesten vi plasserer først er i superform, og selv om det ikke ble seier sist så viser den 11,6 s 800m i det som var et bløffløp. Her er den motstandsmessig riktig ute, og med litt bedre tempo på forestillingen trenger den ikke å bli veldig enkel å stå i mot. Prøves som et helfrekt drag i finalen.