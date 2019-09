Stor jackpotkveld i V64

Fremgangsrike Rikard N Skoglund var på Bjerke forrige tirsdag for å kuske Vinnas Titania i Hoppekriterekval og sist søndag vant han Derbystoet på Jägersro med Racing Brodda. I kveld kusker han Nettavisens V64-banker på Umåker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk Bjerkehelg står foran oss. Lørdag er det finaler i de ulike divisjonene og en strålende V75-omgang. Og søndag kommer det største høydepunktet. Da er det klasseløpsfinaler med internasjonal V75 og hele 15 millioner kr i premiepotten. Og i ettermiddag er det V65-vorspiel.

Det er dog ikke det eneste som skal skje på fredagen. Som vanlig er det V65-lunsj fra Sverige, i dag er det Axevalla som er vertskap. Fredag kveld er det så jackpot i V64-spillet fra Umeå med 1 033 598 SEK ekstra i sekserpotten.

Og det er nettopp Umåker det skal handle om i denne artikkelen. I og med at det er ingen norsk bane som kjører V65 i kveld, blir det garantert flott omsetning til denne jackpotomgangen i kveld. Rolf Lerum er opptatt på annet hold denne fredagen og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig i kveld. De finner sin banker i V64-6.

Mer suksess for Skoglund

Kl 12 fredag ettermiddag er faktisk ikke 1 Galileo Am i V64-6 favorittspilt, men den vil trolig ende opp som favoritt når vi nærmer oss spillestopp. Treåringen kommer fra to strake seiersløp nå og i kveld er det Breeders Crown som gjelder med 110 000 SEK i førsteptemie. Startsporet er bra og hesten var kanongod i seiersløpet sist på Solvalla. 1 Galileo Am med kusk Rikard N Skoglund blir vår V64-banker på Umåker i kveld og bankerspilles også i DD.



Bra sjanse for eks-norske Joker C.K.

Norgeskjenningen 1 Joker C.K. har flotte forutsetninger i V64-1. Har faktisk kun vunnet ett løp på elleve starter i år denne, men i kveld er det sprint og førstespor for den Jan-Olov Persson trente 8-åringen. Kuskekometen Magnus A Djuse får sjansen som kusk i kveld og Joker C.K. er en alternativ banker i V64-1.