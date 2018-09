Stor jackpotomgang på Solvalla

Solvalla er vertskap for tirsdagens strålende V64-omgang. Det er masse penger å spille om! Foto: Hesteguiden.com.

Tirsdagen har kommet, og vi legger mandagen bak oss. Flere drag satt i går, men det ble ingen minnerik dag med tanke på innspilte kroner. Vi begynner opp som vanlig med en internasjonal V4-omgang fra Sverige. Kalmar er vertskap for dagens omgang, som tar til 12:20. Deretter er det Bro Park som fortsetter ballet. Her begynner V4-spillet 17:30. Man kan og delta i V5-spillet som starter 19:15. Dagens norske bane er Forus, og V65-bongene må være inne før 18:55. Kveldens klare høydepunkt er uansett Solvalla. Hele 1 384 459 kroner ekstra ligger i sekserpotten. Det er med andre ord solide betingelser. 19:30 må spill leveres her!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle! Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.

Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

Solvalla byr på en ekstremt spennende meny, med masse jackpotpenger i potten. Sjekk ut følgende analyser:

V64-6: 5 Mattie. Dette blir min banker for dagen. Hesten har hele sin karriere vist tegn på kapasitet, men sjeldent fått noe særlig uttelling. Nå sist debuterte han i regi for den meget gode treneren Timo Nurmos. Tidligere sto han hos Markus Pihlström, som også er flink, men driver ikke på samme nivå som Nurmos. Det var ikke bare en vanlig debut for ny trener nå sist, det var nemlig rett ut i kvalik til hoppederby, eller derbystoet som svenskene sier. Mattie hadde åttendespor, og måtte bakkes helt sist. Kontio, som kusket, sendte i vei hesten i tredjespor. Bare ut i fra dette må jo hesten ha vist ganske fine ting i trening. Mattie så fin ut i den siste svingen, men kunne ikke aksellere nevneverdig ned oppløpet, og gikk på det jevne. Satt faktisk litt fast oppunder mål og ble femte. Sisterunden til hesten klokket jeg på 1.12,7. I tillegg travet Muscle Hill-sønnen ny rekord. Det skal dog sies at det er svært vanskelig å hente noe på hester som Candy La Marc og Milly når den andre 500-meteren ble kjørt i 16-fart.

Jeg mener dette er en hest som fort kan bli en slager hos Nurmos. Jeg er sikker på at hesten er klart forbedret i dagens løp. Dagens motstand skremmer ingen verdens ting, hverfall ikke i forhold til det han møtte sist. Tirsdags morgen er dette en 15-prosenter. Det er for godt til å være sant. All in i begge spilleformer!

V64-1: 5 Fernando Vixi. Tetkampen kan veldig fort bli avgjørende i dette løpet, og 3 Campo Bahia og 5 Fernando Vixi er spesielt gira på å komme seg dit. Campo Bahia er en fin sort, men virker usikker. Og i et startrush kan det dermed fort ende i galopp. Fernando Vixi er den mer stødige typen, og god er han og. Dermed blir dette mitt førstevalg i løpet. Fernando Vixi har gjort tre starter på svensk jord. Alle gangene har hesten vært meget god. Første gang ut ble det et passivt løp mot gode hester. Gangen etter var hesten klin overlegen på Solvalla. Og det etter 13-fart hele løpet. Nå sist på Solvalla var han derfor en 1,50-oddser, men Stefan Melander tok i mot og svarte ut Fernando Vixi. Dermed fikk hesten et meget tøft løp, men allikevel var hingsten kun en liten lengde bak seieren. Imponerende var det. Denne hesten er knallgod, og galopperer Campo Bahia er veien åpen for denne.

3 Campo Bahia og 5 Fernando Vixi er to meget gode hester som jeg mener skiller seg ut her. 10 Scorzone får det tøft fra bakspor mot to veldig gode hester i første rekke.

V64-2: 3 Carmencita Majo. Dette blir mitt klare førstevalg. Denne hoppa er lynrask fra start og er i tillegg i sitt livs form. Tre løp har hun nå fått i kroppen etter en tre måneders pause, og det ser veldig bra ut for tiden. Jeg har brukt en god stund på denne startsiden, og mener bestemt at det skal være veldig gode muligheter for at den Carmencita Majo tar seg forbi 2 U.R Amazing og til tet. Derfra er nemlig vinnersjansene gode. Nå sist gikk hoppa ekstremt godt til tredjeplassen i et GSV75-løp. Det var utrolig sterkt, for hun ble satset med fra start, fikk dødens underveis, men allikevel tapper nok til å kapre tredjeplassen. Gangen før blåste hun til tet, slapp teten fra seg og hang fint med til andreplassen bak en god Tina Gel. Tredje sist vant hun et meget billig løp fra tet. Nå sist var det amerikanervogn, og dette slo veldig heldig ut. Det blir nok det samme i dag, og da skal denne regnes med gode vinnersjanser.

Jeg mener og at baksporshestene 11 Pepper Broline og 12 Rodrick Broline har vist nok til at de skal med på bongene. Særlig sistnevnte, denne er virkelig i form. Måten han vant på sist, med dagens kusk i vogna, var veldig imponerende. Innsatsen nest sist til tredjeplassen etter stor galopp var og sterkt. 2 U.R Amazing blir mye spilt, men jeg har på ingen måte latt meg imponere av hesten. Sist var det et usselt inntrykk på hesten fra andre par utvendig. Gangen før var det bare marginer unna galopp ned oppløpet. Vallaken har ikke sett fin ut, og jeg vil ikke betale for han.

Jeg mener tre hester skiller seg ut her, og det er 3, 11 og 12!

V64-3: 6 Zeta Kronos. Et 3-åringsløp venter oss i den tredje avdelingen, og det er et meget fint løp. Flere av hestene har enten ikke startet bak bilen eller ikke vært i første rekke. Og dette gjør løpet veldig vanskelig å vurdere. Man kan vi ikke bankerspille i et slikt løp. Jeg er dog ikke i tvil om hvem jeg tror er den beste hesten i feltet.

6 Zeta Kronos er virkelig en traver som kan nå langt. Donato Hanover-hoppa har gjort to løp. Første gang ble det dødens utvendig på en annen veldig god traver. Hun ble annen. Nå sist var hoppa voldsomt god og i mine øyne mye forbedret fra det første løpet. Hun satt sist utvendig da det gjenstod 4-500 meter igjen, og nærmest jogget rundt konkurrentene. Det så meget lett ut, men det er sjeldent vi ser slikt. Hun var faktisk ikke helt kurrant heller, og kusk Ohlsson hadde litt problemer med henne ned oppløpet. Trolig er hun enda bedre i dag, og da er vinnersjansene gode. Første gang med bilstart. Motivert favoritt!

V64-4: 5 Velasquez Gar. Denne avdelingen synes jeg er uggen. Og dette er en hest som fint kan vinne her. Morgentimene er han spilt på fire prosent. Det er altfor lite, dette er nemlig en traver med ganske så fin kapasitet. Nå sist på Solvalla dro vår sverigeekspert Rolf Lerum han frem, men fra tolvtesporet ble det meste feil. Vi tror dog formen er fin. Husk på at når hesten kom ut på Momarken i mars tidligere i år og møtte hester som Floris Baldwin og Quite Cool Classic, så var han en 3-oddser. I en feilfri utgave er hesten god nok her. Passes!

6 Mikado Amok er en dårlig favoritt. Sist hesten var ute på 2600 meter var han helt ferdig da det gjenstod 500 meter. Har vunnet to sprintløp på slutten. En av fler. Rankes ned på grunnlag av at han er for mye spilt.

Jeg garderer ganske bredt i den fjerde avdelingen.

V64-5: 13 Valeur. Dette er en traver jeg liker veldig godt, og 9-åringen etter Love You er i solid form for tiden. Etter et positivt fjorår, ble Valeur sendt til Frankrike i starten av dette året. Det endte med null kroner innkjørt. Et svært mislykket og dyrt opphold. Nå har vallaken kommet seg hjem til treneren sin Peter G. Norman igjen. Her har han rukket å gjøre tre starter. Første gang ut på Solvalla var det tydelig at hesten trengte løp, men han ble dog andre bak Al`s Winnermede. Gangen etter, på Rättvik, var hesten meget god til andreplassen. Han tapte løpet på noen små feilsteg med 50 meter igjen. Valeur hadde full fart i mål og inntrykket var bra. Nå sist trodde jeg derfor hesten skulle vinne, men han ble sliten og galopperte. Glem dette. Det var en dårlig dag. Tilbake på topp er hesten mer enn god nok i dagens løp. Obs!

6 Joyride Cane blir klar favoritt. Vil komme fint i gang fra dagens utgangsposisjon, men jeg har ikke blitt så imponert av hesten at jeg mener det er noe banker til over 50 prosent. Kunne ikke utfordre fra dødens sist.